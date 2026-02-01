Почему капуста стала символом наступившего года

Многие крупные журналы предрекают, что в моду войдет... капуста. Россияне уже начали делать стильные съемки на фоне этого овоща. И дело не только в том, что на продукт снизились цены в новом, 2026 году, но и в хитром сплетении сразу нескольких трендов. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

© Вечерняя Москва

В первую очередь растет интерес к капусте как к продукту питания. Овощ заметно подешевел в этом году. И сейчас стоит на 27,2 процента меньше по сравнению с прошлым годом. Раньше цена, наоборот, повышалась из-за сокращения запасов и неурожая 2024 года.

При этом роль в домашней готовке капуста занимает очень важную: многие семейные рецепты включают этот ингредиент.

— Мало какое сытное русское блюдо может без нее обойтись, — делится домохозяйка Василиса Лопушинская. — Я, например, люблю готовить наш борщ. А еще практически в каждой семье любят голубцы.

Василиса внимательно осматривает каждый кочан в продуктовом магазине. По ее словам, на листах не должно быть пятен, они должны быть аккуратными, не рваными. Только такая капуста подойдет для того, чтобы приготовить любимые домашние голубцы.

А на десерт...

Диетологи вспоминают, что капуста, оказывается, еще и полезна. Например, кимчи — блюдо из Кореи — любят за возможность комбинировать с любыми другими, а также за большую пользу для организма: оно богато клетчаткой и антиоксидантами, которые помогают снизить выработку «вредного» холестерина и улучшить объем веществ.

Многие окрестили ферментированные листья капусты «суперфудом» — то есть продуктом, содержащим большое количество питательных веществ. Однако если кимчи в России еще не так распространено, то некоторые кулинарные новшества постепенно проникают в рестораны. Например, капусту используют в авторских дорогих блюдах: жарят в специях для мяса, подавая вместо стейка, или превращают в бархатный соус к утке.

А еще капуста проникает в десертное меню. Ее применяют в севиче с клубникой. Кондитеры запекают тарт татен с соленой карамелью и капустным пюре.

Урожай свежих трендов

Где интерес, там и новые модные тренды. И сейчас дизайнеры, судя по всему, черпают вдохновение на полках магазинов.

— О капусте пишут в крупных модных изданиях, называют ее символом нового, 2026 года. «Капустные» мотивы — цвет, форма, многослойность — прослеживаются сейчас практически на каждом показе. Эти элементы сейчас используют для аксессуаров: например, один бренд представил сумку-капусту. Они находят отражение и в том, что «окружает» моду, — например, многие фотосессии сделаны в нарочито домашнем стиле и не обходятся без кочанов капусты в кадре, — поделилась с «Вечерней Москвой» стилист Мария Харитонова.

Важно уточнить, что форма кочана вряд ли будет модной: не ждите засилья серег, бус или пуговиц в виде капусты. А вот ее важные характеристики — цвет и многослойность — на моду влияют уже сейчас.

— Можно заметить, как на смену цвету «сливочного масла» пришли такие же «съедобные», но более яркие варианты — нежно-зеленый и хаки, — добавила Мария Харитонова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Сеничева, терапевт, диетолог в частной клинике:

— Капуста — это очень полезный овощ. В ста его граммах содержится всего 28 килокалорий, зато он полон витаминов и антиоксидантов. Это один из немногих овощей, который сохраняет витамин С на протяжении всей зимы. Из-за того, как много его на Руси ели, наши предки, в отличие от европейцев, практически не страдали цингой.

ИСПОЛЬЗУЕМ ВМЕСТО КОСМЕТИКИ

Капуста — это не только полезный ингредиент для готовки, но и очень эффективное средство для ухода за кожей лица и волосами. Например, если у ваш жирная кожа, то полезно будет протирать лицо соком капустного листа перед умыванием. Антиоксиданты в составе овоща помогут сузить поры и уменьшить воспаления.

Также для создания омолаживающей маски можно смешать небольшое количество измельченных капустных листьев и смешать их с медом — отличным природным антиоксидантом. Полученную массу нужно нанести на кожу лица на 20 минут. Такая маска уменьшит дряблость и морщины. Но стоит относиться к ней с осторожностью и обязательно прежде проверить себя на аллергическую реакцию на ингредиенты.

А еще из капусты получается прекрасный бальзам для укрепления волос. Для его создания стоит смешать 50 граммов измельченной капусты с лопухом и крапивой, а затем проварить эту массу в 400 граммах молока. После кипения полученную субстанцию стоит процедить, добавить лимонного сока, а затем нанести на волосы после мытья головы на 20–30 минут.