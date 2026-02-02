Секрет идеального гарнира из кускуса

Иногда кажется, что хорошие продукты проходят мимо просто потому, что они непривычны. Так долгое время обходят стороной и кускус — пока не попробуют приготовить его дома, уверяет автор канала «Сладкий персик».

С этим гарниром произошло именно так. Впервые он был попробован много лет назад в путешествии по Марокко, и тогда воспринимался как что-то ресторанное и экзотическое. В повседневной кухне долгое время оставались только «классические» варианты — макароны, гречка и картошка. Лишь со временем вкусы стали шире, и оказалось, что кускус — один из самых простых и быстрых гарниров.

По сути, кускус — это продукт из твердых сортов пшеницы, внешне похожий на манку и близкий по составу к пасте. В странах Северной Африки его традиционно готовят на пару, а в современной кухне чаще всего просто заливают кипятком или бульоном. Именно за это его и ценят: варить его не нужно вовсе.

Еще одно большое преимущество — способность впитывать вкус всего, что к нему добавляют. Специи, масла, овощные соки, бульоны — кускус «забирает» все. Поэтому с ним легко экспериментировать: делать пряные гарниры, добавлять в салаты или готовить сладкие варианты с сухофруктами. При этом он остается сытным продуктом с белком, сложными углеводами и полезными микроэлементами.

Готовится кускус элементарно. Его насыпают в кастрюлю или миску с крышкой и заливают кипятком в пропорции один к одному. После этого емкость сразу накрывают и оставляют на 7–10 минут, не перемешивая. За это время вода полностью впитывается, а крупа увеличивается в объеме.

Для этой вкуснятины вам понадобятся:

кускус — 1 стакан;

кипяток — 1 стакан (около 300 мл);

копченая паприка — 1/2 ч. л.;

сухой чеснок — 1/2 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.

Когда крышку открывают, остается добавить соль, специи и немного масла. Подойдут любые приправы — каждый раз можно выбирать новые сочетания. После этого кускус аккуратно разрыхляют вилкой, и гарнир готов. Его можно подать как обычную крупу или оформить с помощью кулинарного кольца — по желанию.

