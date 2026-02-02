Запеканка из детства: рецепт воздушной творожной запеканки

Эта творожная запеканка — точь-в-точь как в детском саду, только еще вкуснее. Домашний вариант выигрывает, потому что можно не экономить на сметане и ванили. А нежность ей придают два простых приема с яйцами, про которые многие незаслуженно забывают. О них рассказывают авторы канала «Готовим вкусно».

Вам потребуется полкило творога (идеально 9%, сухой и зернистый лучше протереть через сито), три крупных яйца, по три столовых ложки манки и жирной сметаны. Для сладости — пять ложек сахара и пакетик ванилина. Еще понадобится кусочек сливочного масла (граммов 50) и горсть изюма по желанию.

Начинаем с манки: смешайте ее со сметаной и оставьте на полчаса. Это нужно, чтобы крупа хорошенько набухла, иначе в готовой выпечке она будет чувствоваться.

Теперь творог. Разотрите его с мягким маслом, сахаром и желтками. Белки пока уберите в холодильник — чем они холоднее, тем лучше. К творожной массе добавьте набухшую манку и изюм, который стоит предварительно обдать кипятком.

Достаем охлажденные белки, добавляем к ним щепотку соли и взбиваем в устойчивую пену. Эту воздушную массу очень бережно, ложкой или лопаткой, вмешиваем в творог. Двигайтесь снизу вверх, будто заворачиваете, — важно сохранить всю воздушность.

Форму смажьте маслом, присыпьте манкой и выложите тесто. Сверху обязательно нанесите ложку сметаны — так получится та самая аппетитная румяная корочка.

Выпекайте при 180 градусах примерно 40 минут. Первые полчаса духовку лучше не открывать, чтобы запеканка не осела. Готовый десерт выключите и дайте ему постоять в приоткрытой духовке еще минут 15. Подавайте теплым, полив сгущенкой или своим любимым вареньем.

