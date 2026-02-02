Названа самая вкусная кухня мира

World Population Review составил гастрономический рейтинг. Греческая кухня оказалась лидером топа. Её признали самой вкусной в мире в 2025 году. В первой десятке также Италия, Мексика, Турция, Порту, Индонезия, Франция и Китай.

А вот Армении и Казахстану в гастрономическом рейтинге не повезло. Их кухни оказались почти в самом конце списка — на 92‑м и 93‑м местах соответственно.

Рядом с ними — Никарагуа, Лаос и Боливия. Россия расположилась заметно выше — на 34‑й строчке.