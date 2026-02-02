Как найти «правильную» колбасу в магазине

Выбрать качественную колбасу в магазине поможет внимательное изучение этикетки. Об этом Life.ru рассказала заведующая кафедрой Московского политеха, доктор сельскохозяйственных наук Нина Мясищева.

По словам эксперта, идеальный состав должен быть коротким и прозрачным: мясо с указанием вида и части тушки, соль, натуральные специи и, как правило, сахар для баланса вкуса. В варёных колбасах допустимы молоко или яичный порошок, а в сырокопчёных — только нитрит натрия (Е250) как необходимый консервант.

Тревожные сигналы в составе:

«Их наличие говорит об удешевлении сырья и маскировке его низкого качества», — предупреждает Мясищева.

Оболочка колбасы должна быть сухой, без повреждений. Цвет на срезе — естественный, неяркий и слегка неравномерный. Ярко-розовый, однородный оттенок часто говорит о красителях. Структура качественной сырокопчёной колбасы — плотная, с видимыми волокнами мяса.