Названы самые популярные виды сыров у россиян

В России вырос спрос на твердые сыры
В России вырос спрос на твердые сыры. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты сети супермаркетов «Азбука вкуса».
«Россияне чаще всего выбирают твердые сыры. На такие сорта приходится 51,9% от всего проданного сыра. Годом ранее доля этой категории была на 2,3% меньше», — заявили специалисты.
По их словам, чтобы расширить ассортимент наиболее популярной категории, появились сыры, созданные экспертами сети совместно с семейным производством под Лозанной.
«Потомственные сыровары в пятом поколении помогли приготовить продукты с учетом вкусов наших клиентов. Например, «Монлези» назван в честь ледника, скрытого в недрах гор, и имеет сливочный вкус с орехово-терпкими и минеральными тонами. Сыр «Лоурс» создан в память о медведях, которые когда-то жили в Швейцарии, он тверже привычного грюйера, а внутри насыщенно-сливочный», — отметили специалисты.
Эксперты добавили, что также в сети есть твердые сыры из Аргентины, Белоруссии и России.
На втором месте оказались свежие сыры — их доля составляет 12,2%. В этой категории особенно популярны моцарелла мини и страчателла.
Третье место досталось рассольным сырам с долей 10,5%. Эксперты рассказали, что среди них есть брынза, сулугуни, фета и чечил.
Четвертое место в рейтинге заняли творожные сыры, такие как маскарпоне и рикотта.
Мягкие с белой плесенью оказались на пятой строчке, их доля составляет около 5%. Практически столько же набрали и плавленые сыры. За ними следуют козьи и овечьи с долей 2,5%. В списке также оказались голубые сыры, вегетарианские и мягкие с обмытыми краями.
«Сыр — один из важных продуктов на столе россиян. По экспертным оценкам, его потребление за последние пять лет выросло примерно в полтора раза. Стоит отметить, что сильно увеличился объем производства сыра внутри страны, также растет и импорт», — заключил представитель сети.