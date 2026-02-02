Названы самые популярные виды сыров у россиян

В России вырос спрос на твердые сыры. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты сети супермаркетов «Азбука вкуса».

«Россияне чаще всего выбирают твердые сыры. На такие сорта приходится 51,9% от всего проданного сыра. Годом ранее доля этой категории была на 2,3% меньше», — заявили специалисты.

По их словам, чтобы расширить ассортимент наиболее популярной категории, появились сыры, созданные экспертами сети совместно с семейным производством под Лозанной.

«Потомственные сыровары в пятом поколении помогли приготовить продукты с учетом вкусов наших клиентов. Например, «Монлези» назван в честь ледника, скрытого в недрах гор, и имеет сливочный вкус с орехово-терпкими и минеральными тонами. Сыр «Лоурс» создан в память о медведях, которые когда-то жили в Швейцарии, он тверже привычного грюйера, а внутри насыщенно-сливочный», — отметили специалисты.

Эксперты добавили, что также в сети есть твердые сыры из Аргентины, Белоруссии и России.

На втором месте оказались свежие сыры — их доля составляет 12,2%. В этой категории особенно популярны моцарелла мини и страчателла.

Третье место досталось рассольным сырам с долей 10,5%. Эксперты рассказали, что среди них есть брынза, сулугуни, фета и чечил.

Четвертое место в рейтинге заняли творожные сыры, такие как маскарпоне и рикотта.

Мягкие с белой плесенью оказались на пятой строчке, их доля составляет около 5%. Практически столько же набрали и плавленые сыры. За ними следуют козьи и овечьи с долей 2,5%. В списке также оказались голубые сыры, вегетарианские и мягкие с обмытыми краями.