Какие продукты не стоит хранить в холодильнике

Специалисты из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) предупредили, что далеко не все продукты можно хранить в холодильнике. Об этом пишет издание La Nacion.

В частности, эксперты порекомендовали не хранить в холодильнике хлеб. Они объяснили, что у этого продукта при низкой температуре затвердевает мякиш, а корочка становится резиновой. Специалисты также посоветовали не держать в холодильнике мед, так как он может забродить и кристаллизоваться, и оливковое масло, потому что оно в таких условиях станет мутным и комковатым.

По словам экспертов, при низких температурах не рекомендуется хранить и некоторые овощи: помидоры, баклажаны и кабачки. Все дело в том, что они потеряют аромат, а их текстура изменится. Кроме того, испортиться в холодильнике могут лук и чеснок: они размягчатся, преждевременно прорастут и покроются плесенью. Специалисты также добавили, что лучше хранить при комнатной температуре консервы в масле, картофель, бананы, авокадо и арбуз.

