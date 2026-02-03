Как приготовить домашнюю халву за 20 минут

Если любите халву, но состав на магазинных пачках пугает, попробуйте сделать ее сами. Получается гораздо ароматнее, а на все про все уйдет минут 15, уверяют авторы канала «»Едим Дома» с Юлией Высоцкой».

Что понадобится:

семечки подсолнечника (очищенные) — 200 г. Берите сырые и жарьте сами — покупные жареные часто отдают старым маслом;

мед — 100 г. Если он густой, лучше чуть-чуть подогреть, чтобы легче смешивался, для аллергиков можно заменить густым сиропом.

На сухой сковороде доводим семечки до золотистого цвета. Главное — не передержать, иначе халва будет горчить. Как только пошел густой «семечковый» запах — снимаем. Засыпаем теплые семечки в блендер. Тут важный момент: молоть нужно долго, пока масса не станет влажной и маслянистой.

Перекладываем массу в миску и вливаем мед. Месим ложкой, пока не получится плотное «тесто». Попробуйте на вкус: если слишком сладко, можно кинуть щепотку соли. Перекладываем массу в любой контейнер, застеленный пленкой (так ее легче вынуть). Утрамбовывайте посильнее, чтобы халва не рассыпалась. Ждем пару часов в холодильнике — и готово.

