Столовские котлеты в духовке: тот самый вкус детства без жарки на сковороде

Если помните вкус столовских котлет, которые давали с пюре или гречкой, — это тот самый рецепт. Главное их преимущество (помимо вкуса) — никакой возни со сковородкой и брызгами масла, уточняет автор канала «Розовый баклажан». Все готовится в духовке.

Что понадобится:

свинина (лучше брать лопатку с жирком) — 400 г;

лук — 200 г (не жалейте, он дает сок);

чеснок — 2 зубчика;

яйцо — 1 шт.;

молоко — 4 ст. л.;

панировочные сухари — 4 ст. л. в фарш + 3 ст. л. на обсыпку;

растительное масло — 4 ст. л.;

соль, перец.

Мясо крутим на мясорубке. А вот с луком хитрим: отправляем его в блендер вместе с яйцом, чесноком и молоком. Взбиваем в кашицу. Соединяем мясо с луковой смесью, всыпаем сухари: они впитают молоко и сок лука, не давая котлете высохнуть. Солим, перчим и хорошенько отбиваем фарш прямо об миску.

Уберите фарш в холодильник на 15-20 минут. Сухари набухнут, и лепить котлеты будет в разы проще. Формируем небольшие котлетки, обваливаем в сухарях и выкладываем в форму. Сверху чуть сбрызгиваем растительным маслом — для той самой корочки. В духовку: 30 минут при 200°C. Если увидели золотистый бочок — готово.

Котлеты получаются пышными и очень ароматными. На гарнир идеально зайдет обычное картофельное пюре. Попробуйте, это действительно очень просто и по-домашнему.

Секрет идеальных куриных котлет кроется не в сложных приемах, а в понимании роли каждого ингредиента. «ГлагоL» обращает внимание, что в обоих рецептах ключ к сочности — это правильные пропорции размоченного в молоке батона и лука, натертого в кашицу. Финальный штрих — краткая обжарка с последующим тушением в духовке под фольгой.