В чем секрет пышного омлета

Бесит, когда вместо нежного завтрака на тарелке оказывается сухая «резина»? Есть один копеечный способ это исправить, и сода, которая годами скучает у вас в шкафу, наконец-то пригодится. Подробнее о нем рассказывает автор канала «»Едим Дома» с Юлией Высоцкой».

Звучит странно, но тут чистая наука. У яичного белка слабая кислотность, поэтому, когда вы закидываете туда щепотку соды, начинается химическая реакция. Выделяются микропузырьки углекислого газа, которые разрыхляют массу изнутри. В итоге белок при жарке не сжимается в плотный комок, а остается пористым и мягким.

На 2–3 яйца берите совсем чуть-чуть соды — буквально на кончике ножа. Главное — не переборщить, а то получите привкус мыла. Хорошенько взболтайте все это дело с солью и перцем, а потом выливайте на горячую сковородку. Жарьте в режиме скрэмбла, постоянно помешивая.

На выходе — реально пышная, кремовая текстура вместо обычного сухого блина. Профессиональные повара так делают постоянно, попробуйте и вы. Самый обычный завтрак сразу заиграет по-новому!

