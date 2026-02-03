Как приготовить настоящую итальянскую поленту в обычной кастрюле

В Италии полента – это почти как у нас картошка. Едят ее с мясом, с сыром, с овощами или просто так, с любовью и терпением. В классическом варианте нужна медная кастрюля и дровяная печь, но давайте честно – кто из нас такое имеет?

Берем казан или толстодонную кастрюлю и готовим настоящий, хоть и адаптированный вариант. Главное – не спешить и мешать без передышки, как будто ведете разговор с самой Италией, уверяют авторы канала «Рецепты с фото и видео — только лучшее от Аймкук».

Вам понадобятся:

кукурузная крупа – 105 г;

кукурузная мука – 90 г;

вода – 1800 мл;

соль – 1 ст. л.

Сначала кипятим воду, щедро солим и тонкой струйкой всыпаем кукурузную крупу, мешаем венчиком или лопаткой, чтобы не было комков. Через пять минут добавляем кукурузную муку – и тут начинается магия: полента словно оживает, брызжет и «плюется» кипящей массой. Немного прикрываем крышкой, чтобы не обжечься, и наблюдаем за превращением.

Дальше два пути: ленивая версия – томим на минимальном огне 30-40 минут, иногда помешивая. Или настоящая итальянская магия – держим на среднем или сильном огне, мешаем без остановки, пока по краям не появится золотистая корочка, а масса не станет плотной и бархатной. Рука устанет, но поверьте, результат стоит каждой минуты. После этого утрамбовываем поленту и держим ещё пять минут на огне.

Когда полента начинает отлипать от стенок кастрюли – она готова. Выкладываем на деревянную доску, разравниваем и даём ей немного передохнуть – пять-десять минут. Нарезаем классическим способом ниткой: поддеваем снизу, натягиваем – и вот он, идеальный кусочек, горячий, душистый и готовый к любому сопровождению.

Горячая полента — это праздник прямо на тарелке. А если осталась на завтра, не беда: обжарьте или запеките с сыром – и вкус станет еще глубже, ещё насыщеннее, как будто Италия сама заглянула на ваш стол.

