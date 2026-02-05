$76.9191.11

Горячо и вкусно: топ-10 рецептов горячих бутербродов, которые вас удивят

Горячие бутерброды — настоящий полет фантазии на вашей кухне. Мы привыкли к классике: сыр, ветчина или колбаса, помидор, сливочное масло... Но зачем останавливаться на привычном, если можно поэкспериментировать с необычными сочетаниями вкусов?

Мы собрали для вас 10 идей необычных начинок, которые легко приготовить дома и которые точно заставят гостей сказать: «Никогда бы не подумал, что это так вкусно!». Ну и на завтрак вместо пресловутой яичницы тоже подойдут.

Бутерброды с карамелизированной грушей и горгонзолой

Ингредиенты

  • Багет — 1 шт.
  • Горгонзола — 100 г.
  • Груша — 1 шт.
  • Мед — 1 ст. л.
  • Грецкие орехи — 30 г.
  • Сливочное масло — 20 г.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C. Грушу нарежьте тонкими дольками и слегка обжарьте на сливочном масле с медом до мягкости. Багет нарежьте ломтиками, каждый смажьте горгонзолой, выложите дольки груши и посыпьте дроблеными орехами. Запекайте 8-10 минут до расплавления сыра. Подавайте к столу сразу же.

Бутерброды с авокадо и копченым лососем

Ингредиенты

  • Бородинский хлеб — 4 ломтика.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Копченый лосось — 80 г.
  • Сыр сливочный — 50 г.
  • Лимонный сок — 1 ч. л.
  • Укроп — по вкусу.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200°C. Хлеб слегка подрумяньте в тостере. Авокадо разомните с лимонным соком и намажьте на хлеб. Выложите кусочки лосося и немного сливочного сыра. Посыпьте рубленым укропом и запеките 5-7 минут. Подавать горячими.

Бутерброды с инжиром, прошутто и бри

Ингредиенты

  • Багет — 1 шт.
  • Инжир — 3-4 шт.
  • Прошутто — 80 г.
  • Сыр бри — 100 г.
  • Бальзамический крем — 1 ст. л.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C. Багет нарежьте ломтиками, выложите на каждый кусочек бри, сверху полоску прошутто и дольку инжира. Запекайте 7-8 минут до мягкости сыра. Перед подачей полейте бальзамическим кремом.

Бутерброды с баклажаном и тахини

Ингредиенты

  • Цельнозерновой хлеб — 4 ломтика.
  • Баклажан — 1 шт.
  • Соус тахини — 2 ст. л.
  • Помидоры черри — 5 шт.
  • Сыр фета — 50 г.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200°C. Баклажан нарежьте кружками, слегка обжарьте на оливковом масле. На хлеб намажьте тахини, выложите баклажан, половинки помидоров и раскрошенную фету. Запекайте 8-10 минут. Подавайте бутерброды горячими.

Бутерброды с курицей, манго и чили

Ингредиенты

  • Чиабатта — 4 ломтика.
  • Куриное филе — 100 г.
  • Манго — 1 шт.
  • Сыр моцарелла — 50 г.
  • Соус чили сладкий — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200°C. Куриное филе нарежьте тонкими полосками и обжарьте с солью и перцем. На хлеб выложите курицу, кусочки манго, сыр и немного сладкого чили. Запекайте 7-10 минут до расплавления сыра. Подавать горячими.

Бутерброды с копченой уткой и апельсином

Ингредиенты

  • Багет — 1 шт.
  • Копченая утка — 80 г.
  • Апельсин — 1/2 шт.
  • Сыр камамбер — 50 г.
  • Мед — 1 ч. л.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C. Багет нарежьте ломтиками, на каждый положите камамбер, кусочек утки и дольку апельсина. Полейте немного медом. Запекайте 6-8 минут до мягкости сыра и появления ароматной корочки.

Бутерброды с грибами шиитаке и соусом песто

Ингредиенты

  • Фокачча — 1 шт.
  • Шиитаке — 150 г.
  • Соус песто — 2 ст. л.
  • Сыр пармезан — 30 г.
  • Чеснок — 1 зубчик.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200°C. Грибы нарежьте тонкими ломтиками, слегка обжарьте с чесноком на оливковом масле. На фокаччу намазать песто, выложить грибы и посыпать пармезаном. Запекать 8-10 минут до золотистой корочки.

Бутерброды с баклажаном, козьим сыром и вялеными томатами

Ингредиенты

  • Багет — 1 шт.
  • Баклажан — 1 шт.
  • Козий сыр — 70 г.
  • Вяленые томаты — 5-6 шт.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C. Баклажан нарежьте кружками и обжарьте на оливковом масле. Багет нарежьте ломтиками, смажьте козьим сыром, выложите баклажаны и вяленые томаты. Запекать 7-10 минут до расплавления сыра.

Бутерброды с карамелизированным луком и сыром чеддер

Ингредиенты

  • Бородинский хлеб — 4 ломтика.
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Сыр чеддер — 80 г.
  • Сливочное масло — 20 г.
  • Бальзамический уксус — 1 ч. л.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200°C. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на сливочном масле с добавлением бальзамического уксуса до карамелизации. На хлеб выложите лук и чеддер. Запекать 8-10 минут до золотистой корочки и расплавления сыра.

Бутерброды с креветками, авокадо и сливочным сыром

Ингредиенты

  • Багет — 1 шт.
  • Креветки — 100 г.
  • Авокадо — 1/2 шт.
  • Сливочный сыр — 50 г.
  • Лимонный сок — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200°C. Креветки слегка обжарьте с солью и перцем. Авокадо разомните с лимонным соком. Багет нарежьте ломтиками, намажьте сливочным сыром, выложите авокадо и креветки. Запекайте 7-8 минут до легкой золотистой корочки.