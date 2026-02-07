Рецепт солянки с тефтелями в духовке

Любителям капусты этот вариант точно стоит попробовать. По сути это солянка, но приготовленная совсем по другому: ничего не нужно жарить, все просто складывается в форму и отправляется в духовку. В результате блюдо получается мягким, сочным и заметно нежнее привычного варианта. Готовится легко, а есть хочется без остановки, уверяют авторы канала «Розовый баклажан».

© ГлагоL

Основа здесь, конечно, капуста. Ее шинкуют как обычно для солянки, немного солят и слегка разминают руками, чтобы дала сок. К ней добавляют тертую морковь и нарезанный полукольцами или четвертинками репчатый лук. Затем идут специи: сладкая паприка и карри, немного перца, растительное масло и томатная паста, разведенная водой. Все это хорошо перемешивается и на время отставляется в сторону.

Параллельно готовятся тефтели. Подойдет любой фарш, в рецепте используется постная свинина. В фарш добавляют рис, заранее залитый кипятком на десять минут, мелко нарезанный лук, одно яйцо, соль и перец. Варить рис не нужно, запаривания вполне достаточно. Массу вымешивают и формируют крупные тефтели, обычно выходит около двенадцати штук.

Дальше все собирается сразу в форме для запекания. На дно выкладывается половина капусты, сверху размещаются тефтели и затем закрываются вторым капустным слоем. Мясо должно оказаться полностью внутри, чтобы пропитаться соком. Форму плотно закрывают фольгой и отправляют в разогретую духовку примерно на сорок пять минут при температуре около двухсот двадцати градусов. Когда капуста станет мягкой, фольгу снимают и оставляют блюдо еще на несколько минут открытым, чтобы ушла лишняя влага.

Перед подачей все аккуратно перемешивают и добавляют свежую зелень. Капуста получается нежной и ароматной, тефтели сочными, а вкус очень домашний и уютный. Для приготовления потребуется около килограмма трехсот граммов капусты, морковь, репчатый лук, паприка и карри, томатная паста, вода, соль и перец, а для тефтелей фарш, рис, лук и одно яйцо.

Настоящая же солянка — это «суп из холодильника», который прощает любые импровизации. Как отмечает «ГлагоL», основа — густой бульон и много мяса: грудинка, колбаски, балык. Секрет яркого вкуса — в припущенных с томатом и рассолом огурцах. Варианты могут быть любыми: грибными, острыми с чили или легкими куриными, но главное — густота.