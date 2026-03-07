Восемь способов приготовить куриные крылья

Куриные крылья не требуют сложной техники приготовления. За счет сочетания кожи, жира и нежного мяса крылья хорошо впитывают маринады и специи. Они подходят как для запекания, так и для жарки и для тушения. «‎Рамблер» поделится разными рецептами их приготовления.

© Kritchai Chaibangyang/iStock.com

1. Классические запеченные с паприкой и чесноком

Ингредиенты:

куриные крылья — 1 кг

растительное масло — 2 ст. л.

чеснок — 4 зубчика

паприка (сладкая или копченая) — 2 ч. л.

соль — 1 ч. л.

черный молотый перец — по вкусу

Способ приготовления:

Промойте куриные крылья и тщательно обсушите бумажными полотенцами. Переложите крылья в миску, добавьте масло, измельчённый чеснок, паприку, соль и перец. Хорошо перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл мясо. Выложите крылья на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 35–40 минут, перевернув крылья на середине приготовления. Подавайте горячими, при желании — с соусом.

2. В медово-соевом соусе

Ингредиенты:

куриные крылья — 1 кг

соевый соус — 4 ст. л.

мед — 2 ст. л.

растительное масло — 1 ст. л.

чеснок — 3 зубчика

яблочный уксус или лимонный сок — 1 ст. л.

черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Промойте и обсушите крылья. В отдельной миске смешайте соевый соус, мед, масло, уксус и измельченный чеснок. Добавьте крылья и тщательно перемешайте. Оставьте мариноваться на 30–60 минут. Выложите крылья на противень и запекайте при 190 °C около 40 минут, периодически поливая маринадом. Готовые крылья должны быть румяными и покрытыми глазурью.

3. Острые куриные крылья Buffalo

Ингредиенты:

куриные крылья — 1 кг

сливочное масло — 80 г

острый перечный соус — 100 мл

чесночный порошок — 1 ч. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Разделите крылья по суставам, удалите кончики. Запекайте крылья в духовке при 200 °C 40–45 минут до хрустящей корочки. В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте острый соус и чесночный порошок. Прогрейте соус, не доводя до кипения. Переложите горячие крылья в миску и полейте соусом. Тщательно перемешайте и подавайте сразу.

Как разделать курицу: три секретных приема, о которых знают только профессионалы

4. Тушенные в томатном соусе

Ингредиенты:

куриные крылья — 1 кг

лук — 2 шт

чеснок — 3 зубчика

томатная пассата или томаты в собственном соку — 400 г

растительное масло — 2 ст. л.

сахар — 1 ч. л.

соль — по вкусу

паприка — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Обжарьте крылья на растительном масле до золотистой корочки. Отложите крылья, в той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук. Добавьте чеснок и паприку, прогрейте 30 секунд. Выложите томаты, добавьте соль и сахар. Верните крылья в соус, накройте крышкой и тушите на слабом огне 35–40 минут. Подавайте с гарниром или свежим хлебом.

5. В азиатском стиле с имбирем и кунжутом

Ингредиенты:

куриные крылья — 1 кг

соевый соус — 3 ст. л.

мед или коричневый сахар — 1,5 ст. л.

имбирь свежий — 2 см

чеснок — 2 зубчика

кунжутное масло — 1 ч. л.

растительное масло — 1 ст. л.

кунжут — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Смешайте соевый соус, мед, тертый имбирь, чеснок и кунжутное масло. Добавьте крылья и перемешайте. Оставьте мариноваться на 40 минут. Обжарьте крылья на сковороде или запеките в духовке при 190 °C 35–40 минут. Готовые крылья посыпьте кунжутом перед подачей.

6. Хрустящие в духовке без фритюра

Ингредиенты:

куриные крылья — 1 кг

разрыхлитель — 1 ч. л.

соль — 1 ч. л.

паприка — 1 ч. л.

черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Промойте крылья и тщательно обсушите. Смешайте соль, паприку, перец и разрыхлитель. Обваляйте крылья в смеси специй. Выложите на решетку, подставив под нее противень. Запекайте при 220 °C 45–50 минут до хрустящей корочки. Подавайте сразу после приготовления.

7. На сковороде с чесноком и сливочным маслом

Ингредиенты:

куриные крылья — 800 г

сливочное масло — 50 г

чеснок — 4 зубчика

растительное масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите крылья и обжаривайте под крышкой 15–20 минут, периодически переворачивая. Снимите крышку и дайте крыльям подрумяниться. Добавьте сливочное масло и чеснок, прогрейте одну–две минуты. Посолите, поперчите и подавайте горячими.

8. В йогуртовом маринаде со специями

Ингредиенты:

куриные крылья — 1 кг

натуральный йогурт — 250 г

куркума — 1 ч. л.

паприка — 1 ч. л.

кориандр молотый — 1 ч. л.

чеснок — 3 зубчика

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте йогурт, специи, соль и измельченный чеснок. Добавьте крылья и тщательно перемешайте. Оставьте мариноваться минимум на два часа. Выложите крылья в форму для запекания. Запекайте при 190 °C 40–45 минут до готовности. Подавайте горячими.

Меняя маринады, специи и способ приготовления, из куриных крыльев можно сделать как повседневный ужин, так и блюдо для посиделок с друзьями. Запеченные, тушеные, острые, сладковатые или сливочные — каждый сможет найти свой любимый вкус.

Ранее мы писали про недооцененные ошибки, из-за которых курица получается сухой.