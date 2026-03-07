$79.1591.84

Восемь способов приготовить куриные крылья

Катерина Саломе

Куриные крылья не требуют сложной техники приготовления. За счет сочетания кожи, жира и нежного мяса крылья хорошо впитывают маринады и специи. Они подходят как для запекания, так и для жарки и для тушения. «‎Рамблер» поделится разными рецептами их приготовления.

© Kritchai Chaibangyang/iStock.com

1. Классические запеченные с паприкой и чесноком

Ингредиенты:

  • куриные крылья — 1 кг
  • растительное масло — 2 ст. л.
  • чеснок — 4 зубчика
  • паприка (сладкая или копченая) — 2 ч. л.
  • соль — 1 ч. л.
  • черный молотый перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Промойте куриные крылья и тщательно обсушите бумажными полотенцами.
  2. Переложите крылья в миску, добавьте масло, измельчённый чеснок, паприку, соль и перец.
  3. Хорошо перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл мясо.
  4. Выложите крылья на противень, застеленный пергаментом.
  5. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 35–40 минут, перевернув крылья на середине приготовления.
  6. Подавайте горячими, при желании — с соусом.

2. В медово-соевом соусе

Ингредиенты:

  • куриные крылья — 1 кг
  • соевый соус — 4 ст. л.
  • мед — 2 ст. л.
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • чеснок — 3 зубчика
  • яблочный уксус или лимонный сок — 1 ст. л.
  • черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Промойте и обсушите крылья.
  2. В отдельной миске смешайте соевый соус, мед, масло, уксус и измельченный чеснок.
  3. Добавьте крылья и тщательно перемешайте.
  4. Оставьте мариноваться на 30–60 минут.
  5. Выложите крылья на противень и запекайте при 190 °C около 40 минут, периодически поливая маринадом.
  6. Готовые крылья должны быть румяными и покрытыми глазурью.

3. Острые куриные крылья Buffalo

Ингредиенты:

  • куриные крылья — 1 кг
  • сливочное масло — 80 г
  • острый перечный соус — 100 мл
  • чесночный порошок — 1 ч. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разделите крылья по суставам, удалите кончики.
  2. Запекайте крылья в духовке при 200 °C 40–45 минут до хрустящей корочки.
  3. В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте острый соус и чесночный порошок.
  4. Прогрейте соус, не доводя до кипения.
  5. Переложите горячие крылья в миску и полейте соусом.
  6. Тщательно перемешайте и подавайте сразу.

4. Тушенные в томатном соусе

Ингредиенты:

  • куриные крылья — 1 кг
  • лук — 2 шт
  • чеснок — 3 зубчика
  • томатная пассата или томаты в собственном соку — 400 г
  • растительное масло — 2 ст. л.
  • сахар — 1 ч. л.
  • соль — по вкусу
  • паприка — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Обжарьте крылья на растительном масле до золотистой корочки.
  2. Отложите крылья, в той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук.
  3. Добавьте чеснок и паприку, прогрейте 30 секунд.
  4. Выложите томаты, добавьте соль и сахар.
  5. Верните крылья в соус, накройте крышкой и тушите на слабом огне 35–40 минут.
  6. Подавайте с гарниром или свежим хлебом.

5. В азиатском стиле с имбирем и кунжутом

Ингредиенты:

  • куриные крылья — 1 кг
  • соевый соус — 3 ст. л.
  • мед или коричневый сахар — 1,5 ст. л.
  • имбирь свежий — 2 см
  • чеснок — 2 зубчика
  • кунжутное масло — 1 ч. л.
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • кунжут — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Смешайте соевый соус, мед, тертый имбирь, чеснок и кунжутное масло.
  2. Добавьте крылья и перемешайте.
  3. Оставьте мариноваться на 40 минут.
  4. Обжарьте крылья на сковороде или запеките в духовке при 190 °C 35–40 минут.
  5. Готовые крылья посыпьте кунжутом перед подачей.

6. Хрустящие в духовке без фритюра

Ингредиенты:

  • куриные крылья — 1 кг
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • соль — 1 ч. л.
  • паприка — 1 ч. л.
  • черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Промойте крылья и тщательно обсушите.
  2. Смешайте соль, паприку, перец и разрыхлитель.
  3. Обваляйте крылья в смеси специй.
  4. Выложите на решетку, подставив под нее противень.
  5. Запекайте при 220 °C 45–50 минут до хрустящей корочки.
  6. Подавайте сразу после приготовления.

7. На сковороде с чесноком и сливочным маслом

Ингредиенты:

  • куриные крылья — 800 г
  • сливочное масло — 50 г
  • чеснок — 4 зубчика
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разогрейте сковороду с растительным маслом.
  2. Выложите крылья и обжаривайте под крышкой 15–20 минут, периодически переворачивая.
  3. Снимите крышку и дайте крыльям подрумяниться.
  4. Добавьте сливочное масло и чеснок, прогрейте одну–две минуты.
  5. Посолите, поперчите и подавайте горячими.

8. В йогуртовом маринаде со специями

Ингредиенты:

  • куриные крылья — 1 кг
  • натуральный йогурт — 250 г
  • куркума — 1 ч. л.
  • паприка — 1 ч. л.
  • кориандр молотый — 1 ч. л.
  • чеснок — 3 зубчика
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Смешайте йогурт, специи, соль и измельченный чеснок.
  2. Добавьте крылья и тщательно перемешайте.
  3. Оставьте мариноваться минимум на два часа.
  4. Выложите крылья в форму для запекания.
  5. Запекайте при 190 °C 40–45 минут до готовности.
  6. Подавайте горячими.

Меняя маринады, специи и способ приготовления, из куриных крыльев можно сделать как повседневный ужин, так и блюдо для посиделок с друзьями. Запеченные, тушеные, острые, сладковатые или сливочные — каждый сможет найти свой любимый вкус.

