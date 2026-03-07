Восемь способов приготовить куриные крылья
Куриные крылья не требуют сложной техники приготовления. За счет сочетания кожи, жира и нежного мяса крылья хорошо впитывают маринады и специи. Они подходят как для запекания, так и для жарки и для тушения. «Рамблер» поделится разными рецептами их приготовления.
1. Классические запеченные с паприкой и чесноком
Ингредиенты:
- куриные крылья — 1 кг
- растительное масло — 2 ст. л.
- чеснок — 4 зубчика
- паприка (сладкая или копченая) — 2 ч. л.
- соль — 1 ч. л.
- черный молотый перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Промойте куриные крылья и тщательно обсушите бумажными полотенцами.
- Переложите крылья в миску, добавьте масло, измельчённый чеснок, паприку, соль и перец.
- Хорошо перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл мясо.
- Выложите крылья на противень, застеленный пергаментом.
- Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 35–40 минут, перевернув крылья на середине приготовления.
- Подавайте горячими, при желании — с соусом.
2. В медово-соевом соусе
Ингредиенты:
- куриные крылья — 1 кг
- соевый соус — 4 ст. л.
- мед — 2 ст. л.
- растительное масло — 1 ст. л.
- чеснок — 3 зубчика
- яблочный уксус или лимонный сок — 1 ст. л.
- черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Промойте и обсушите крылья.
- В отдельной миске смешайте соевый соус, мед, масло, уксус и измельченный чеснок.
- Добавьте крылья и тщательно перемешайте.
- Оставьте мариноваться на 30–60 минут.
- Выложите крылья на противень и запекайте при 190 °C около 40 минут, периодически поливая маринадом.
- Готовые крылья должны быть румяными и покрытыми глазурью.
3. Острые куриные крылья Buffalo
Ингредиенты:
- куриные крылья — 1 кг
- сливочное масло — 80 г
- острый перечный соус — 100 мл
- чесночный порошок — 1 ч. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Разделите крылья по суставам, удалите кончики.
- Запекайте крылья в духовке при 200 °C 40–45 минут до хрустящей корочки.
- В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте острый соус и чесночный порошок.
- Прогрейте соус, не доводя до кипения.
- Переложите горячие крылья в миску и полейте соусом.
- Тщательно перемешайте и подавайте сразу.
4. Тушенные в томатном соусе
Ингредиенты:
- куриные крылья — 1 кг
- лук — 2 шт
- чеснок — 3 зубчика
- томатная пассата или томаты в собственном соку — 400 г
- растительное масло — 2 ст. л.
- сахар — 1 ч. л.
- соль — по вкусу
- паприка — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Обжарьте крылья на растительном масле до золотистой корочки.
- Отложите крылья, в той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук.
- Добавьте чеснок и паприку, прогрейте 30 секунд.
- Выложите томаты, добавьте соль и сахар.
- Верните крылья в соус, накройте крышкой и тушите на слабом огне 35–40 минут.
- Подавайте с гарниром или свежим хлебом.
5. В азиатском стиле с имбирем и кунжутом
Ингредиенты:
- куриные крылья — 1 кг
- соевый соус — 3 ст. л.
- мед или коричневый сахар — 1,5 ст. л.
- имбирь свежий — 2 см
- чеснок — 2 зубчика
- кунжутное масло — 1 ч. л.
- растительное масло — 1 ст. л.
- кунжут — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Смешайте соевый соус, мед, тертый имбирь, чеснок и кунжутное масло.
- Добавьте крылья и перемешайте.
- Оставьте мариноваться на 40 минут.
- Обжарьте крылья на сковороде или запеките в духовке при 190 °C 35–40 минут.
- Готовые крылья посыпьте кунжутом перед подачей.
6. Хрустящие в духовке без фритюра
Ингредиенты:
- куриные крылья — 1 кг
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- соль — 1 ч. л.
- паприка — 1 ч. л.
- черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Промойте крылья и тщательно обсушите.
- Смешайте соль, паприку, перец и разрыхлитель.
- Обваляйте крылья в смеси специй.
- Выложите на решетку, подставив под нее противень.
- Запекайте при 220 °C 45–50 минут до хрустящей корочки.
- Подавайте сразу после приготовления.
7. На сковороде с чесноком и сливочным маслом
Ингредиенты:
- куриные крылья — 800 г
- сливочное масло — 50 г
- чеснок — 4 зубчика
- растительное масло — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
- черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Разогрейте сковороду с растительным маслом.
- Выложите крылья и обжаривайте под крышкой 15–20 минут, периодически переворачивая.
- Снимите крышку и дайте крыльям подрумяниться.
- Добавьте сливочное масло и чеснок, прогрейте одну–две минуты.
- Посолите, поперчите и подавайте горячими.
8. В йогуртовом маринаде со специями
Ингредиенты:
- куриные крылья — 1 кг
- натуральный йогурт — 250 г
- куркума — 1 ч. л.
- паприка — 1 ч. л.
- кориандр молотый — 1 ч. л.
- чеснок — 3 зубчика
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Смешайте йогурт, специи, соль и измельченный чеснок.
- Добавьте крылья и тщательно перемешайте.
- Оставьте мариноваться минимум на два часа.
- Выложите крылья в форму для запекания.
- Запекайте при 190 °C 40–45 минут до готовности.
- Подавайте горячими.
Меняя маринады, специи и способ приготовления, из куриных крыльев можно сделать как повседневный ужин, так и блюдо для посиделок с друзьями. Запеченные, тушеные, острые, сладковатые или сливочные — каждый сможет найти свой любимый вкус.
