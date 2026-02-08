Японская, атлантическая, африканская: почему «скумбрия» в магазине — это лотерея

Мы привыкли думать, что скумбрия — это одна конкретная рыба, примерно как карась: взял, посолил и все понятно. Но на деле в магазинах и на рынках под этим названием продается совсем разная скумбрия, и по вкусу она может отличаться очень заметно. Автор канала «Подслушано секреты рыболова» сам долго был уверен, что раз на ценнике написано «скумбрия», значит, она и есть та самая, привычная, жирная и вкусная, которую мы берем для засолки или копчения.

Однажды он зашел в сетевой супермаркет, времени на рынок не было, увидел дешевую скумбрию в заводском цветном пакете. Все выглядело солидно, надпись знакомая, купил без раздумий. Дома открыл, рыба сразу показалась странной. Внешне вроде скумбрия, но какая-то другая. Засолил, попробовал и понял, что вкус совсем не тот. Рыба сухая, жесткая, есть можно, но удовольствия ноль. Полез разбираться и выяснил, что это японская скумбрия. У нее другой рисунок на теле, она мельче и по вкусу сильно отличается от привычной нам.

Позже стало ясно, что скумбрия бывает атлантическая, африканская, японская, австралийская и еще несколько видов. У всех разный размер, жирность и вкус, даже полоски на спине отличаются, но в магазине на это почти никто не смотрит. Для большинства это просто скумбрия, и все. В итоге покупаешь одно, а на тарелке получаешь совсем другое.

Отдельный разговор — безопасность. Сейчас скумбрия может быть не самой безобидной рыбой из-за содержания ртути, и об этом уже не раз говорили. Но есть еще одна проблема, которая бьет не по здоровью, а по кошельку. Цены выросли так, что мороженая скумбрия спокойно переваливает за полтысячи, а копченая и вовсе уходит к восьмистам. Если прикинуть, сколько зарабатывает обычный человек за день, выходит, что меньше двух килограммов рыбы стоят целого рабочего дня. И это уже совсем не дешевая и доступная еда, какой мы ее привыкли считать.

Выбирая рыбу для стола, стоит учитывать не только ее питательную ценность, но и возможные риски. «ГлагоL» напоминает, что некоторые виды (сибирская речная, тунец, фермерский лосось) могут содержать паразитов, тяжелые металлы или химикаты. Однако такие бюджетные варианты, как минтай и хек, лишены этих недостатков и при этом богаты белком, омега-3, фосфором, йодом и селеном, составляя достойную конкуренцию дорогим сортам.