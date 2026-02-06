Где и как на самом деле нужно хранить яйца

Многие привыкли хранить яйца в холодильнике прямо в той упаковке, в которой они были куплены. На первый взгляд это удобно, но такая практика сокращает срок хранения и может испортить вкус продукта.

© Vse42.ru

Почему заводская упаковка не подходит для дома

Коробка легко впитывает влагу и запахи, а ее поверхность может быть загрязнена микроорганизмами с рынка или склада. Пористая скорлупа позволяет посторонним запахам проникать внутрь яйца. Дополнительно хранение на дверце холодильника с постоянными перепадами температуры ускоряет старение продукта и может приводить к появлению микротрещин.

Правильное хранение яиц дома

Чтобы яйца дольше оставались свежими и безопасными, специалисты рекомендуют:

перекладывать яйца в пластиковый или стеклянный контейнер с крышкой;

протирать каждое яйцо сухой тряпочкой перед хранением, мыть только перед готовкой;

размещать контейнер на средней полке холодильника, где температура стабильна;

держать яйца подальше от продуктов с резкими запахами – лука, рыбы, специй;

проверять свежесть с помощью "теста воды": свежие яйца тонут, испорченные – всплывают;

располагать яйца тупым концом вверх, чтобы воздушная камера находилась сверху и замедляла проникновение бактерий.

Альтернатива хранению в холодильнике

Свежие немытые яйца могут храниться при комнатной температуре до двух недель, при условии правильного обращения.

Совет от продавцов

Опытные торговцы отмечают:

«Главное – не трясти яйца и не хранить их в коробках, где кто-то до этого прикасался. Нельзя мыть яйца сразу после покупки – это нарушает естественную защитную пленку».

Использование контейнера с крышкой позволяет сохранить продукт чистым, предотвращает проникновение посторонних запахов и продлевает срок хранения, передает дзен-канал "Карамелька".