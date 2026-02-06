Где и как на самом деле нужно хранить яйца: и почему дверца холодильника и магазинная коробка – табу
Многие привыкли хранить яйца в холодильнике прямо в той упаковке, в которой они были куплены. На первый взгляд это удобно, но такая практика сокращает срок хранения и может испортить вкус продукта.
Почему заводская упаковка не подходит для дома
Коробка легко впитывает влагу и запахи, а ее поверхность может быть загрязнена микроорганизмами с рынка или склада. Пористая скорлупа позволяет посторонним запахам проникать внутрь яйца. Дополнительно хранение на дверце холодильника с постоянными перепадами температуры ускоряет старение продукта и может приводить к появлению микротрещин.
Правильное хранение яиц дома
Чтобы яйца дольше оставались свежими и безопасными, специалисты рекомендуют:
- перекладывать яйца в пластиковый или стеклянный контейнер с крышкой;
- протирать каждое яйцо сухой тряпочкой перед хранением, мыть только перед готовкой;
- размещать контейнер на средней полке холодильника, где температура стабильна;
- держать яйца подальше от продуктов с резкими запахами – лука, рыбы, специй;
- проверять свежесть с помощью "теста воды": свежие яйца тонут, испорченные – всплывают;
- располагать яйца тупым концом вверх, чтобы воздушная камера находилась сверху и замедляла проникновение бактерий.
Альтернатива хранению в холодильнике
Свежие немытые яйца могут храниться при комнатной температуре до двух недель, при условии правильного обращения.
Совет от продавцов
Опытные торговцы отмечают:
«Главное – не трясти яйца и не хранить их в коробках, где кто-то до этого прикасался. Нельзя мыть яйца сразу после покупки – это нарушает естественную защитную пленку».
Использование контейнера с крышкой позволяет сохранить продукт чистым, предотвращает проникновение посторонних запахов и продлевает срок хранения, передает дзен-канал "Карамелька".