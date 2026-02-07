Эскалопы из индейки со сливочным шпинатом: ресторанное блюдо за 30 минут

Этот рецепт — спасение, когда хочется приготовить что-то ресторанного уровня, потратив на все не больше получаса. Индейка получается мягкой, а сливочный шпинат отлично заменяет привычные гарниры, уверяет Василий Емельяненко.

Возьмите эскалопы из индейки, пачку свежего шпината, два сладких перца, пару зубчиков чеснока, сливки (около 100 мл), топленое масло, зернистую горчицу и специи: соль, белый перец, хмели-сунели. Для подачи пригодится томатное или оливковое масло.

Первым делом солим и перчим эскалопы. Смешиваем их с измельченным чесноком и ложкой растительного масла. Пусть постоят минут 15, пока мы заняты овощами. На сухой сковороде-гриль обжариваем крупные куски перца до мягкости. Как только появятся характерные подпалины — снимаем, чуть подсаливаем и сбрызгиваем маслом.

На обычной сковороде растапливаем масло. Кидаем чеснок для аромата и следом — весь шпинат. Через пару минут, когда листья «осядут», слейте лишнюю воду. Возвращаем сковороду на огонь, солим, добавляем хмели-сунели и заливаем сливками. Доводим до первых пузырьков и сразу убираем в сторону.

Жарим мясо. На сильно разогретом гриле быстро обжариваем индейку. Важно поймать момент: как только появилась румяная корочка и мясо прожарилось — снимаем, чтобы не пересушить.

На широкую тарелку выкладываем «подушку» из сливочного шпината, сверху — сочную индейку и полоски гриль-перца. Добавляем несколько капель ароматного масла и украшаем зернами горчицы. Она даст приятную текстуру и легкую остроту.

