Топ-5 лучших специй для выпечки и десертов

Пряности, которые меняют настроение блюда.

Раньше специи в целом символизировали роскошь и высокий статус — их привозили из дальних стран, часто по морю, что было долгим и опасным путешествием. Поэтому пряности были доступны в основном знати и богатым купцам.

Сегодня представить такое трудно: специи можно найти в любом супермаркете, они стали неотъемлемой частью нашей жизни и незаменимыми помощниками на кухне. Пряности обогащают вкус еды, подчёркивают сладость и добавляют остроты, создают уникальные ароматы и задают настроение.

«Расскажу, как специи влияют на восприятие десертов, настроение и даже помогают путешествовать, не выходя из дома», — Алексей Осипов, кондитер медиаплатформы Food.ru.

Специи как вестники сезона

Многие специи ассоциируются с определённым временем года. В десертах настроение тепла и уюта создают ваниль, корица и гвоздика. Их пряные ароматы мгновенно отсылают к горячему какао и глинтвейну. Осенью обычно хочется приготовить сладкую шарлотку с корицей, укутаться в плед и погрузиться в мир любимого сериала или книги.

Зимой царят имбирь, мускатный орех и анис. Их яркий вкус бодрит и напоминает о праздниках, об имбирном печенье и горячей выпечке. Летом и весной главенствуют ваниль, лаванда, кардамон. Их нежный аромат отлично дополняет ягоды, фрукты, мороженое и бисквиты.

Теперь давайте подробнее рассмотрим самые популярные специи.

Как специи влияют на настроение десерта?

Ваниль пришла к нам из Мексики. Ацтеки смешивали её с какао, создавая густые, насыщенные напитки. Сегодня ваниль незаменима в кондитерском искусстве. Её тонкий сладкий аромат делает десерты особенно привлекательными и дарит ощущение спокойствия, словно вы находитесь на домашней кухне. Не зря экстракт ванили широко применяют не только в кулинарии, но и в парфюмерии.

Корица уже давно стала синонимом тепла и комфорта. Её используют и в выпечке, и в напитках для придания блюдам характерного сладковато-древесного пряного запаха, который невозможно ни с чем перепутать.

Кардамон — одна из самых редких и дорогих пряностей, которую даже называют королевой специй. Она особенно популярна в Индии и странах Востока, поэтому и ассоциируется с ними. Десертам она придаёт лёгкий ментоловый привкус, похожий на мяту, что хорошо сочетается с шоколадом и различными творожными десертами. В том числе из-за этого охлаждающего эффекта кардамон — летняя специя.

Имбирь обладает жгучим вкусом и насыщенным ароматом, в котором сочетаются древесные, цитрусовые и перечные ноты. Его часто добавляют в пряники, медовую выпечку, глинтвейн и зимние горячие напитки. Имбирь наполняет энергией и теплом, словно согревая изнутри. В десертах он пробуждает воспоминания о зимних ярмарках и праздниках.

Мускатный орех в выпечке хорошо сочетается с шоколадом, цитрусовыми и кардамоном. Он придаёт десерту нежный ореховый аромат. Однако в тёртом виде мускатный орех быстро теряет запах, поэтому натирать его рекомендуется прямо перед добавлением в блюдо.

Специи как культурный код разных стран

Разные пряности не только придают блюдам особый вкус и атмосферу, но и позволяют лучше прочувствовать другую культуру.

Кардамон и шафран окутаны восточным колоритом. Их аромат перенесёт вас в самое сердце Стамбула, на ярмарку специй, где знойным летним вечером воздух пропитан пряными запахами.

Имбирь откроет двери в Азию. Впервые эту специю упомянули ученики Конфуция в книге, датируемой 475 годом до нашей эры. В Древнем Китае и Индии имбирь был одной из главных пряностей, которую широко применяли и в кулинарии, и в медицине.

Ваниль и лаванда — билет на поезд, идущий по просторам Прованса. Это крем-брюле в парижском кафе и бескрайние лавандовые поля, напоминающие о лёгкости, элегантности и удовольствиях жизни.

Какао, перец, корица и гвоздика закружат в зажигательной сальсе, ведь эти специи — душа Латинской Америки.

Вот так специи задают не только сезонное настроение, но и географическое направление, превращая десерт в мысленное путешествие.