Рис с курицей в духовке: простой рецепт сытного ужина

Этот рецепт — спасение Натальи Калниной, когда после работы нет сил стоять у плиты. По сути, это упрощенный вариант плова в духовке, где рис получается рассыпчатым, а курица — сочной, потому что томится под фольгой.

Что понадобится:

— куриная грудка 300–500 г;

— рис (лучше брать длиннозерный) 300 г;

— морковь и лук по 150 г (по одной крупной штуке);

— чеснок 2 зубчика;

— вода или бульон: 600 мл;

— соль, перец — по вкусу.

Сначала быстро обжариваем лук с морковью прямо на сковороде до мягкости. Туда же закидываем нарезанную курицу. Как только мясо посветлеет (жарить до готовности не нужно!), солим, перчим и добавляем раздавленный чеснок для аромата.

Перекладываем зажарку в форму для запекания. Сверху ровным слоем высыпаем промытый рис.

Аккуратно заливаем все горячей водой (или бульоном, если есть в холодильнике — так будет еще вкуснее). Еще немного подсаливаем воду сверху. Закрываем форму фольгой максимально плотно, чтобы пар не уходил. Ставим в духовку при 180–200°C на полчаса.

Когда время выйдет, не спешите доставать форму. Выключите духовку и дайте блюду «отдохнуть» минут 15. За это время рис дойдет до идеала и впитает остатки влаги. В конце просто перемешайте все вилкой.

Между классическим рецептом плова и его национальными вариациями лежит пропасть в подходе. «ГлагоL» отмечает, что в домашнем рецепте важно добиться рассыпчатого риса, томящегося под крышкой с чесноком. В то же время, например, узбеки считают кощунством перемешивание слоев, таджики готовят плов почти ежедневно, а иранцы ценят хрустящую корочку тадиг.