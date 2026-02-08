Как спасти поджелудочную: Врач назвал три жирных продукта против рака

Профилактика панкреатита и рака поджелудочной железы напрямую связана с правильным питанием.

Поможет в этом "противовоспалительная" диета, куда входит и жирная пища. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов посоветовал обязательно включить в рацион так называемые "умные" жиры. Они в том числе эффективны в борьбе с накоплением вредных жиров в поджелудочной.

"Оливковое масло вместо подсолнечного, орехи, рыба 2-3 раза в неделю", - перечислил продукты врач в своем телеграм-канале.

Кроме того, рекомендуется сделать для себя обязательным правилом в каждый прием пищи включать овощи или цельнозерновые продукты.

"Противовоспалительные продукты - научно обоснованная стратегия защиты", - отметил врач, добавив, что накопление жиров в поджелудочной, как показали исследования, повышает риск хронического панкреатита и рака поджелудочной.

Специалист подчеркнул, что хорошим примером противовоспалительного питания является средиземноморская диета. В топ врача самых полезных продуктов для поджелудочной также вошли овсянка, киноа, бурый рис, куркума с черным перцем, имбирь, яркие овощи и фрукты.

Ранее новое исследование 2025 года, опубликованное в Scientific Reports, выявило важную связь: воспалительный характер питания напрямую повышает риск жировой инфильтрации поджелудочной железы, которую также называют "немой" болезнью.