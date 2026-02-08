Необычные сладости, которые удивят столичных гурманов

На ценообразование десертов, особенно кондитерских изделий ручной работы, влияет несколько факторов. Во-первых, ингредиенты: натуральное какао-масло и молочные сливки стоят в 5-10 раз дороже, чем пальмовое масло или растительные сливки. Об этом рассказала «Вечерней Москве» кондитер-шоколатье Вероника Севидова.

«Стручковая ваниль — одна из самых дорогих специй в мире. Влияет и производство: мы не просто "смешиваем продукты", а управляем физикой и химией. Например, темперирование (нагрев и охлаждение шоколада, в результате которого шоколадная масса меняет свойства: становится глянцевой, быстрее застывает и не тает в руках. — "ВМ") требует времени, точности до градуса и специального оборудования. Ошибка в 1 градус — и партия шоколада уйдет в брак», — говорит Вероника Севидова.

Профессиональное оборудование кондитеров стоит миллионы рублей и требует обслуживания.

«Влияет и короткий срок реализации и списания: натуральные десерты (на сливках, ягодах, без консервантов) живут всего от 48 до 72 часов», — добавляет Вероника Севидова.

По словам эксперта, москвичей сегодня привлекает натуральность продукта. А еще для них важен внешний вид лакомства — десерт должен выглядеть симпатично, чтобы с ним получились эффектные фото для соцсетей.

«Сейчас идет тренд на «чистый состав»: москвичи стали внимательно читать этикетки. Далее спрос на "без": без сахара, без глютена, без лактозы. Некоторые ищут вкусы из детства, но в премиальном исполнении: трубочки с вареной сгущенкой, орешки с кремом», — заключает Вероника Севидова.

Тирамису много не бывает

Представьте, что к вашему столику выкатывают тележку тирамису. Так вот это вовсе не шутка: в ресторане Assunta Madre вам предложат огромный десерт и часть из него сразу переложат к вам в тарелку. Отзывы положительные: гости в восторге от необычной подачи и нежного вкуса тирамису. Цена: 1200 рублей.

Для любителей ягод

Один из самых необычных ягодных десертов можно найти в AVA на Патриарших прудах. Этот хит представляет собой желе из шампанского в форме клубники, которое подают с ягодами. Летом, например, в десерт добавляют землянику. Цена: 990 рублей.

Утка по-пекински

Что если вам принесут утку по-пекински, но не мясную, а сладкую? Такой необычный десерт можно попробовать в ресторане Wu Shu. Это мусовый десерт с миндальным пралине, сливовым пюре и вяленой красной сливой. Покрыт десерт глянцевой карамельной корочкой. Цена: 690 рублей.

Кусочек Востока

Одним из самых трендовых десертов сейчас считается дубайский шоколад, который состоит из обжаренного теста катаифи с фисташковой пастой. В ресторане «Ervin. РекаМореОкеан» можно попробовать кое-что еще более сладкое: дубайский чизкейк. Начинка выполнена из ганаша в белом шоколаде, а сверху расположен «дубайский» слой. Посыпан десерт позолоченной дробленой фисташкой. Цена: 1200 рублей.

Пахлавой угостят

Восточными сладостями угостят в ресторане Caspian. Цена: 400 рублей.

Мал, да удал

Самые маленькие десертные канапе с французским названием «птифур» можно попробовать в кондитерской «Пралине». Ассортимент большой: бисквит может быть сливочным, миндальным, из воздушного риса с добавлением дробленых орехов, с кокосовой стружкой... Размер этого десерта — около двух сантиметров, поэтому можно попробовать сразу несколько вариантов. Цена: 40 рублей/штука.

Русские мотивы

Самые патриотичные десерты предлагают в ресторане «Матрешка». Одноименный десерт можно назвать одним из самых дорогих в Москве. В составе: лимонный мусс, бергамот, клубничное пралине. Цена: 1350 рублей.

Притворились закуской

Десерт с удивительным сочетанием можно попробовать в ресторане Soma. Это картошка фри, которую нужно макать в трюфельное мороженое. Многие посетители оценили дерзкий ход заведения и похвалили необычный микс вкусов. Цена: 990 рублей.

Прямая речь

