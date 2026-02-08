Тренд на «чистый состав»: необычные сладости, которые удивят столичных гурманов
На ценообразование десертов, особенно кондитерских изделий ручной работы, влияет несколько факторов. Во-первых, ингредиенты: натуральное какао-масло и молочные сливки стоят в 5-10 раз дороже, чем пальмовое масло или растительные сливки. Об этом рассказала «Вечерней Москве» кондитер-шоколатье Вероника Севидова.
«Стручковая ваниль — одна из самых дорогих специй в мире. Влияет и производство: мы не просто "смешиваем продукты", а управляем физикой и химией. Например, темперирование (нагрев и охлаждение шоколада, в результате которого шоколадная масса меняет свойства: становится глянцевой, быстрее застывает и не тает в руках. — "ВМ") требует времени, точности до градуса и специального оборудования. Ошибка в 1 градус — и партия шоколада уйдет в брак», — говорит Вероника Севидова.
Профессиональное оборудование кондитеров стоит миллионы рублей и требует обслуживания.
«Влияет и короткий срок реализации и списания: натуральные десерты (на сливках, ягодах, без консервантов) живут всего от 48 до 72 часов», — добавляет Вероника Севидова.
По словам эксперта, москвичей сегодня привлекает натуральность продукта. А еще для них важен внешний вид лакомства — десерт должен выглядеть симпатично, чтобы с ним получились эффектные фото для соцсетей.
«Сейчас идет тренд на «чистый состав»: москвичи стали внимательно читать этикетки. Далее спрос на "без": без сахара, без глютена, без лактозы. Некоторые ищут вкусы из детства, но в премиальном исполнении: трубочки с вареной сгущенкой, орешки с кремом», — заключает Вероника Севидова.
Тирамису много не бывает
Представьте, что к вашему столику выкатывают тележку тирамису. Так вот это вовсе не шутка: в ресторане Assunta Madre вам предложат огромный десерт и часть из него сразу переложат к вам в тарелку. Отзывы положительные: гости в восторге от необычной подачи и нежного вкуса тирамису. Цена: 1200 рублей.
Для любителей ягод
Один из самых необычных ягодных десертов можно найти в AVA на Патриарших прудах. Этот хит представляет собой желе из шампанского в форме клубники, которое подают с ягодами. Летом, например, в десерт добавляют землянику. Цена: 990 рублей.
Утка по-пекински
Что если вам принесут утку по-пекински, но не мясную, а сладкую? Такой необычный десерт можно попробовать в ресторане Wu Shu. Это мусовый десерт с миндальным пралине, сливовым пюре и вяленой красной сливой. Покрыт десерт глянцевой карамельной корочкой. Цена: 690 рублей.
Кусочек Востока
Одним из самых трендовых десертов сейчас считается дубайский шоколад, который состоит из обжаренного теста катаифи с фисташковой пастой. В ресторане «Ervin. РекаМореОкеан» можно попробовать кое-что еще более сладкое: дубайский чизкейк. Начинка выполнена из ганаша в белом шоколаде, а сверху расположен «дубайский» слой. Посыпан десерт позолоченной дробленой фисташкой. Цена: 1200 рублей.
Пахлавой угостят
Восточными сладостями угостят в ресторане Caspian. Цена: 400 рублей.
Мал, да удал
Самые маленькие десертные канапе с французским названием «птифур» можно попробовать в кондитерской «Пралине». Ассортимент большой: бисквит может быть сливочным, миндальным, из воздушного риса с добавлением дробленых орехов, с кокосовой стружкой... Размер этого десерта — около двух сантиметров, поэтому можно попробовать сразу несколько вариантов. Цена: 40 рублей/штука.
Русские мотивы
Самые патриотичные десерты предлагают в ресторане «Матрешка». Одноименный десерт можно назвать одним из самых дорогих в Москве. В составе: лимонный мусс, бергамот, клубничное пралине. Цена: 1350 рублей.
Притворились закуской
Десерт с удивительным сочетанием можно попробовать в ресторане Soma. Это картошка фри, которую нужно макать в трюфельное мороженое. Многие посетители оценили дерзкий ход заведения и похвалили необычный микс вкусов. Цена: 990 рублей.
Прямая речь
Елена Соломатина, кандидат медицинских наук, врач-диетолог:
«Если любите сладкое, но переживаете за свою форму, то ешьте десерты после основного приема пищи, когда будете уже не так голодны. Можно заменять привычные десерты на более полезные. Например, на пастилу, самодельный шербет или мармелад. Приготовить это дома не составит труда, зато получится "обмануть" мозг: он будет думать, что съел привычный десерт, а на самом деле получил порцию полезных веществ».