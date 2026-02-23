$76.7590.28

Что приготовить в аэрогриле: шесть интересных рецептов

Главное преимущество аэрогриля — предсказуемость результата. Температура распределяется равномерно, продукты не «плывут» в жире и не требуют постоянного контроля. Кроме того, за счет интенсивной циркуляции горячего воздуха продукты в аэрогриле быстро теряют поверхностную влагу, образуют корочку и при этом не требуют большого количества масла. Поэтому в аэрогриле можно приготовить огромное количество блюд. «‎Рамблер» поделится шестью интересными рецептами.

1. Морковь с мятой, апельсиновой цедрой и йогуртом

Ингредиенты:

  • морковь — 700 г
  • оливковое масло — 2 ст. л.
  • сушенная мята — 1–1,5 ч. л.
  • апельсиновая цедра — 1 ч. л.
  • натуральный йогурт — 150 г
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите морковь и разрежьте вдоль крупными кусками.
  2. Смешайте масло, хариссу, соль и апельсиновую цедру.
  3. Перемешайте морковь с маринадом.
  4. Выложите в аэрогриль.
  5. Готовьте при 185 °C 14–17 минут до румяной корочки.
  6. Подавайте с холодным йогуртом сверху или рядом.

2. Куриные сердечки в гранатово-соевом маринаде

Ингредиенты:

  • куриные сердечки — 700 г
  • соевый соус — 3 ст. л.
  • гранатовый сок — 100 мл
  • мед — 1 ст. л.
  • чеснок — 3 зубчика
  • молотый кориандр — 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Очистите сердечки от пленок и сосудов, промойте и обсушите.
  2. Смешайте соевый соус, гранатовый сок, мед, чеснок и кориандр.
  3. Добавьте сердечки и перемешайте.
  4. Оставьте мариноваться на один–два часа в холодильнике.
  5. Выложите сердечки в корзину аэрогриля.
  6. Готовьте при 185 °C 12–15 минут, один раз перемешав.
  7. Дайте постоять три–четыре минуты перед подачей.

3. Хрустящий нут со специями

Ингредиенты:

  • нут отварной или консервированный — 400 г
  • оливковое масло — 1,5 ст. л.
  • паприка — 1 ч. л.
  • зира — 0,5 ч. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Промойте нут и тщательно обсушите.
  2. Переложите в миску, добавьте масло, специи и соль.
  3. Перемешайте до равномерного покрытия.
  4. Выложите нут в корзину аэрогриля.
  5. Готовьте при 180 °C 12–15 минут, периодически встряхивая корзину.
  6. Оставьте на пять минут — нут станет еще более хрустящим.

4. Свинина в кофе, какао и черном перце

Ингредиенты:

  • свинина (шея или лопатка) — 800 г
  • крепкий эспрессо или крепкий кофе — 60 мл
  • какао-порошок без сахара — 1 ч. л.
  • коричневый сахар — 1 ст. л.
  • черный перец свежемолотый — 1 ч. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте свинину крупными кусками.
  2. Смешайте кофе, какао, сахар, перец и соль.
  3. Добавьте мясо и тщательно перемешайте.
  4. Оставьте мариноваться на 40–60 минут.
  5. Выложите свинину в корзину аэрогриля.
  6. Готовьте при 190 °C 18–22 минуты, перевернув на середине.
  7. Дайте мясу отдохнуть пять минут перед подачей.

5. Индейка с овощами и йогуртовым соусом

Ингредиенты:

  • филе индейки — 700 г
  • болгарский перец — 2 шт
  • кабачок — 1 шт
  • репчатый лук — 1 шт
  • натуральный йогурт — 200 г
  • чеснок — 2 зубчика
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте индейку крупными кусками.
  2. Овощи нарежьте полосками.
  3. Смешайте йогурт с чесноком и солью.
  4. Смажьте форму маслом.
  5. Выложите индейку и овощи, залейте соусом.
  6. Готовьте при 180 °C 25–30 минут.
  7. При желании в конце можно посыпать сыром и допечь пять минут.

6. Халлуми с травами в аэрогриле

Ингредиенты:

  • сыр халлуми — 300 г
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • сушеный орегано или тимьян — 1 ч. л.
  • черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте халлуми ломтиками толщиной около 1 см.
  2. Смажьте сыр оливковым маслом, посыпьте травами и перцем.
  3. Выложите ломтики в корзину аэрогриля.
  4. Готовьте при 190 °C семь–девять минут до золотистой корочки.
  5. Подавайте сразу, пока сыр остается упругим внутри.

Овощи, рыба, мясо и даже бобовые — в аэрогриле все получается вкусным. Все, что от вас требуется — использовать качественные ингредиенты и правильно настроить таймер. Все остальное он сделает за вас.

