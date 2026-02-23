Что приготовить в аэрогриле: шесть интересных рецептов
Главное преимущество аэрогриля — предсказуемость результата. Температура распределяется равномерно, продукты не «плывут» в жире и не требуют постоянного контроля. Кроме того, за счет интенсивной циркуляции горячего воздуха продукты в аэрогриле быстро теряют поверхностную влагу, образуют корочку и при этом не требуют большого количества масла. Поэтому в аэрогриле можно приготовить огромное количество блюд. «Рамблер» поделится шестью интересными рецептами.
1. Морковь с мятой, апельсиновой цедрой и йогуртом
Ингредиенты:
- морковь — 700 г
- оливковое масло — 2 ст. л.
- сушенная мята — 1–1,5 ч. л.
- апельсиновая цедра — 1 ч. л.
- натуральный йогурт — 150 г
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Очистите морковь и разрежьте вдоль крупными кусками.
- Смешайте масло, хариссу, соль и апельсиновую цедру.
- Перемешайте морковь с маринадом.
- Выложите в аэрогриль.
- Готовьте при 185 °C 14–17 минут до румяной корочки.
- Подавайте с холодным йогуртом сверху или рядом.
2. Куриные сердечки в гранатово-соевом маринаде
Ингредиенты:
- куриные сердечки — 700 г
- соевый соус — 3 ст. л.
- гранатовый сок — 100 мл
- мед — 1 ст. л.
- чеснок — 3 зубчика
- молотый кориандр — 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
- Очистите сердечки от пленок и сосудов, промойте и обсушите.
- Смешайте соевый соус, гранатовый сок, мед, чеснок и кориандр.
- Добавьте сердечки и перемешайте.
- Оставьте мариноваться на один–два часа в холодильнике.
- Выложите сердечки в корзину аэрогриля.
- Готовьте при 185 °C 12–15 минут, один раз перемешав.
- Дайте постоять три–четыре минуты перед подачей.
3. Хрустящий нут со специями
Ингредиенты:
- нут отварной или консервированный — 400 г
- оливковое масло — 1,5 ст. л.
- паприка — 1 ч. л.
- зира — 0,5 ч. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Промойте нут и тщательно обсушите.
- Переложите в миску, добавьте масло, специи и соль.
- Перемешайте до равномерного покрытия.
- Выложите нут в корзину аэрогриля.
- Готовьте при 180 °C 12–15 минут, периодически встряхивая корзину.
- Оставьте на пять минут — нут станет еще более хрустящим.
4. Свинина в кофе, какао и черном перце
Ингредиенты:
- свинина (шея или лопатка) — 800 г
- крепкий эспрессо или крепкий кофе — 60 мл
- какао-порошок без сахара — 1 ч. л.
- коричневый сахар — 1 ст. л.
- черный перец свежемолотый — 1 ч. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте свинину крупными кусками.
- Смешайте кофе, какао, сахар, перец и соль.
- Добавьте мясо и тщательно перемешайте.
- Оставьте мариноваться на 40–60 минут.
- Выложите свинину в корзину аэрогриля.
- Готовьте при 190 °C 18–22 минуты, перевернув на середине.
- Дайте мясу отдохнуть пять минут перед подачей.
5. Индейка с овощами и йогуртовым соусом
Ингредиенты:
- филе индейки — 700 г
- болгарский перец — 2 шт
- кабачок — 1 шт
- репчатый лук — 1 шт
- натуральный йогурт — 200 г
- чеснок — 2 зубчика
- оливковое масло — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте индейку крупными кусками.
- Овощи нарежьте полосками.
- Смешайте йогурт с чесноком и солью.
- Смажьте форму маслом.
- Выложите индейку и овощи, залейте соусом.
- Готовьте при 180 °C 25–30 минут.
- При желании в конце можно посыпать сыром и допечь пять минут.
6. Халлуми с травами в аэрогриле
Ингредиенты:
- сыр халлуми — 300 г
- оливковое масло — 1 ст. л.
- сушеный орегано или тимьян — 1 ч. л.
- черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте халлуми ломтиками толщиной около 1 см.
- Смажьте сыр оливковым маслом, посыпьте травами и перцем.
- Выложите ломтики в корзину аэрогриля.
- Готовьте при 190 °C семь–девять минут до золотистой корочки.
- Подавайте сразу, пока сыр остается упругим внутри.
Овощи, рыба, мясо и даже бобовые — в аэрогриле все получается вкусным. Все, что от вас требуется — использовать качественные ингредиенты и правильно настроить таймер. Все остальное он сделает за вас.
