Что приготовить в аэрогриле: шесть интересных рецептов

Главное преимущество аэрогриля — предсказуемость результата. Температура распределяется равномерно, продукты не «плывут» в жире и не требуют постоянного контроля. Кроме того, за счет интенсивной циркуляции горячего воздуха продукты в аэрогриле быстро теряют поверхностную влагу, образуют корочку и при этом не требуют большого количества масла. Поэтому в аэрогриле можно приготовить огромное количество блюд. «‎Рамблер» поделится шестью интересными рецептами.

1. Морковь с мятой, апельсиновой цедрой и йогуртом

Ингредиенты:

морковь — 700 г

оливковое масло — 2 ст. л.

сушенная мята — 1–1,5 ч. л.

апельсиновая цедра — 1 ч. л.

натуральный йогурт — 150 г

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Очистите морковь и разрежьте вдоль крупными кусками. Смешайте масло, хариссу, соль и апельсиновую цедру. Перемешайте морковь с маринадом. Выложите в аэрогриль. Готовьте при 185 °C 14–17 минут до румяной корочки. Подавайте с холодным йогуртом сверху или рядом.

2. Куриные сердечки в гранатово-соевом маринаде

Ингредиенты:

куриные сердечки — 700 г

соевый соус — 3 ст. л.

гранатовый сок — 100 мл

мед — 1 ст. л.

чеснок — 3 зубчика

молотый кориандр — 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Очистите сердечки от пленок и сосудов, промойте и обсушите. Смешайте соевый соус, гранатовый сок, мед, чеснок и кориандр. Добавьте сердечки и перемешайте. Оставьте мариноваться на один–два часа в холодильнике. Выложите сердечки в корзину аэрогриля. Готовьте при 185 °C 12–15 минут, один раз перемешав. Дайте постоять три–четыре минуты перед подачей.

3. Хрустящий нут со специями

Ингредиенты:

нут отварной или консервированный — 400 г

оливковое масло — 1,5 ст. л.

паприка — 1 ч. л.

зира — 0,5 ч. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Промойте нут и тщательно обсушите. Переложите в миску, добавьте масло, специи и соль. Перемешайте до равномерного покрытия. Выложите нут в корзину аэрогриля. Готовьте при 180 °C 12–15 минут, периодически встряхивая корзину. Оставьте на пять минут — нут станет еще более хрустящим.

4. Свинина в кофе, какао и черном перце

Ингредиенты:

свинина (шея или лопатка) — 800 г

крепкий эспрессо или крепкий кофе — 60 мл

какао-порошок без сахара — 1 ч. л.

коричневый сахар — 1 ст. л.

черный перец свежемолотый — 1 ч. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте свинину крупными кусками. Смешайте кофе, какао, сахар, перец и соль. Добавьте мясо и тщательно перемешайте. Оставьте мариноваться на 40–60 минут. Выложите свинину в корзину аэрогриля. Готовьте при 190 °C 18–22 минуты, перевернув на середине. Дайте мясу отдохнуть пять минут перед подачей.

5. Индейка с овощами и йогуртовым соусом

Ингредиенты:

филе индейки — 700 г

болгарский перец — 2 шт

кабачок — 1 шт

репчатый лук — 1 шт

натуральный йогурт — 200 г

чеснок — 2 зубчика

оливковое масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте индейку крупными кусками. Овощи нарежьте полосками. Смешайте йогурт с чесноком и солью. Смажьте форму маслом. Выложите индейку и овощи, залейте соусом. Готовьте при 180 °C 25–30 минут. При желании в конце можно посыпать сыром и допечь пять минут.

6. Халлуми с травами в аэрогриле

Ингредиенты:

сыр халлуми — 300 г

оливковое масло — 1 ст. л.

сушеный орегано или тимьян — 1 ч. л.

черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте халлуми ломтиками толщиной около 1 см. Смажьте сыр оливковым маслом, посыпьте травами и перцем. Выложите ломтики в корзину аэрогриля. Готовьте при 190 °C семь–девять минут до золотистой корочки. Подавайте сразу, пока сыр остается упругим внутри.

Овощи, рыба, мясо и даже бобовые — в аэрогриле все получается вкусным. Все, что от вас требуется — использовать качественные ингредиенты и правильно настроить таймер. Все остальное он сделает за вас.

