В чем мариновать мясо и рыбу, чтобы убить бактерии

Многие хозяйки привыкли «обеззараживать» мясо или рыбу перед приготовлением. Делается это, как правило, с помощью определенных маринадов. Однако, с точки зрения микробиологии большинство этих методов не способны полностью уничтожить патогенные бактерии. Чтобы разобраться, какие растворы действительно влияют на микрофлору продуктов, а какие создают лишь иллюзию безопасности, важно разделить понятия снижения бактериальной нагрузки и полного обеззараживания. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

© Elenathewise/iStock.com

Пищевые патогены, ассоциированные с мясом и рыбой, — такие как Salmonella, Campylobacter, Listeria monocytogenes, Vibrio — не ограничиваются поверхностью продукта. Они могут находиться в микротрещинах мышечной ткани, в жировых прослойках и в местах повреждения волокон, образующихся при разделке, транспортировке или заморозке.

Растворы, используемые для замачивания, действуют только на внешние слои. Кислоты и соли не проникают глубоко в структуру мяса за короткое время, особенно если речь идет о целых кусках. Поэтому ни один маринад, даже самый агрессивный по вкусу, не способен обеспечить стерильность продукта.

Единственный метод, который гарантированно разрушает клеточные структуры бактерий и вирусов, — это термическая обработка, доводящая продукт до определенной температуры в течение достаточного времени. Безопасность мяса и рыбы обеспечивается строгим соблюдением температурных режимов:

птица — не ниже 74 °C

фарш и рубленое мясо — не ниже 71 °C

цельные куски мяса — не ниже 63 °C с выдержкой

рыба — до изменения структуры мяса и температуры около 63 °C

Как разделать курицу: три секретных приема, о которых знают только профессионалы

Также необходимо соблюдать базовые принципы пищевой гигиены. Среди них:

Хранение при температуре не выше 4 °C, Раздельная обработка сырого и готового, Отдельные ножи и доски, Отказ от длительного маринования при комнатной температуре.

Все остальные методы могут рассматриваться лишь как вспомогательные и профилактические. Тем не менее некоторые растворы действительно способны уменьшить количество бактерий на поверхности и создать неблагоприятную среду для их размножения.

1. Кислые среды: уксус, лимонный сок, вино

Кислоты снижают pH среды, а большинство пищевых бактерий плохо размножаются в кислых условиях. При кратковременном воздействии слабокислых растворов может наблюдаться уменьшение количества жизнеспособных микроорганизмов на поверхности продукта. Такой эффект особенно заметен при обработке рыбы и птицы, где поверхностная контаминация играет более выраженную роль.

Как использовать:

концентрация умеренная (например, столовый уксус, разбавленный водой 1:1).

время замачивания — от 10 до 30 минут.

после замачивания продукт обязательно подвергнуть термической обработке.

Важно учитывать:

бактерии внутри ткани остаются жизнеспособными

не все патогены одинаково чувствительны к кислоте

длительное замачивание разрушает белки, ухудшая текстуру и вкус

Таким образом, кислота может выступать как фактор временного подавления роста бактерий. Но при этом она не является средством обеззараживания.

2. Соль и рассолы

Соль снижает так называемую активность воды, делая среду менее благоприятной для микробов. Это хорошо известно по методам консервирования, однако в домашних условиях концентрации соли и время воздействия, как правило, недостаточны для выраженного антимикробного эффекта.

Как использовать:

слабый рассол концентрацией два–пять процентов,

время — 15–30 минут,

после замачивания продукт рекомендуется промыть и сразу готовить.

Важно учитывать:

эффект поверхностный и умеренный,

многие бактерии способны адаптироваться и восстанавливаться.

Соль эффективна в долгосрочном консервировании. Кратковременное соление может лишь частично снизить жизнеспособность бактерий на поверхности.

3. Специи с антимикробной активностью

Некоторые специи действительно содержат биологически активные соединения с антимикробным действием. Чеснок (аллицин), имбирь, розмарин, тимьян, гвоздика и корица способны подавлять рост отдельных видов бактерий в лабораторных условиях. Однако в реальной кулинарии концентрации этих веществ недостаточны для самостоятельного защитного эффекта.

Важно учитывать:

специи работают только как дополнительный фактор,

их действие усиливается в сочетании с кислотами и солью,

они не заменяют ни хранение в холоде, ни термообработку.

Что не убивает бактерии: распространенные мифы

Вода (включая холодную и соленую). Промывание мяса и рыбы водой не уничтожает бактерии. Более того, оно может способствовать их распространению по рабочей поверхности, раковине и кухонным принадлежностям. Сода. Щелочная среда не только не уничтожает большинство патогенов, но в ряде случаев может даже создавать для них более комфортные условия. Алкоголь (водка, коньяк). Спиртные напитки действительно являются антисептиком, но только при высокой концентрации и длительном контакте. В кулинарных условиях ни то ни другое не достигается. Молоко и кисломолочные продукты. Их иногда используют для устранения запахов или смягчения текстуры, однако на бактериальную безопасность продукта это практически не влияет.

Таким образом, маринад не является стопроцентным способом обеззараживания. Однако кислоты, соль и специи все-таки могут снизить поверхностную бактериальную нагрузку и замедлить рост микроорганизмов, а также улучшить вкус и текстуру продукта. Поэтому перед приготовлением мясо, рыбу и птицу все же лучше замачивать.

Ранее мы рассказывали, как при покупке понять, что рыба была заморожена повторно.