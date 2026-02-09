Почему лук и морковь лучше жарить по очереди

Многие хозяйки по привычке отправляют лук и морковь в сотейник в одну секунду. Однако профессиональные шеф-повара называют это «убийством вкуса». Разберемся, как простая последовательность действий меняет качество вашего супа или плова.

Дело в том, что лук и морковь имеют разную плотность и химический состав, отмечает Елена Матвеева в своем блоге.

Лук на 85% состоит из воды и содержит много сахаров. Ему нужно 2–3 минуты, чтобы стать прозрачным, и еще пара минут для карамелизации.

Морковь — плотный корнеплод с жесткой клетчаткой. Ей требуется больше времени на термическую обработку.

Если жарить их вместе, морковь пускает сок, и лук начинает не жариться, а вариться. В итоге вы получаете варено-пареную массу вместо ароматной золотистой зажарки.

Правильный алгоритм от шефа:

Разогрейте масло: Сначала на сковороду отправляется лук. Обжаривайте его до легкой золотистости. Именно в этот момент раскрывается тот самый «домашний» аромат.

Добавьте морковь: Когда лук стал мягким, всыпайте морковь. Теперь она будет впитывать ароматное луковое масло, а не тушиться в собственном соку.

Финальный штрих: Обжаривайте овощи вместе еще 4–5 минут.

В результате вкус блюда станет глубже и слаще без лишних приправ. Этот копеечный нюанс превращает обычный борщ в кулинарный шедевр.