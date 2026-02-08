$77.0591.05

Что приготовить из хурмы: 3 рецепта с фото пошагово

Чемпионат.com

Сезонная сладость, которую самое время готовить зимой.

Что приготовить из хурмы
© Чемпионат

Сезон хурмы продолжается! Сейчас её легко найти на прилавках рынков и магазинов — сладкую, сочную и тающую во рту. Фрукт богат бета-каротином, калием и клетчаткой, которые поддерживают иммунитет и пищеварение зимой.

«Хурму можно есть свежей, наслаждаясь нежной мякотью, или раскрыть новые грани её вкуса в десертах. Выпечка с ней наполнит дом приятным ароматом, а с чашкой горячего чая создаст идеальную атмосферу для зимнего вечера», — Алексей Осипов, кондитер медиаплатформы Food.ru.

Рецепты блюд из хурмы

Гранола с йогуртом и свежей хурмой

Простой способ собрать сбалансированный завтрак или лёгкий десерт без лишних добавок. Хрустящие овсяные хлопья, орехи и мёд хорошо сочетаются с холодным йогуртом, а сладкая плотная хурма добавляет сладости и свежести блюду.

Порции: 14 шт.

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 430 ккал

Белки: 12 г

Жиры: 27 г

Углеводы: 37 г

Ингредиенты

Для гранолы:

  • овсяные хлопья долгой варки — 400 г;
  • миндаль — 80 г;
  • фундук или грецкий орех — 80 г;
  • тыквенные семечки — 40 г;
  • кокосовая стружка — 40 г;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • мёд или кленовый сироп — 120 г;
  • сливочное или кокосовое масло — 80 г;
  • ванильный экстракт — 1 ч. л.

Для подачи:

  • греческий йогурт — 60 г;
  • хурма (плотная) — 1/2 шт.;
  • мёд — 1 ч. л.

Орехи и семечки можно менять в любых пропорциях, ориентируясь на вкус и то, что есть под рукой.

Способ приготовления

  1. В большой миске соедините овсяные хлопья, орехи, семечки, кокосовую стружку и соль.
  2. В отдельной ёмкости смешайте мёд (или сироп), растопленное масло и ваниль.
  3. Влейте жидкую смесь к сухим ингредиентам и тщательно перемешайте.
  4. Застелите противень пергаментом и выложите гранолу ровным слоем.
  5. Разогрейте духовку до 165°C и запекайте 35-40 минут, каждые 10 минут аккуратно перемешивая. Готовая гранола должна быть золотистой и хрустящей.

Полностью остудите: гранола станет более ломкой и хрустящей.

Тарт с компоте из хурмы

Хрустящая песочная основа, миндальный слой и ванильный крем создают плотную, насыщенную базу. Компоте из хурмы — нежное фруктовое пюре — добавляет десерту свежести и лёгкой фруктовой кислинки. Тарт получается сбалансированным и хорошо подходит для сезонного стола.

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 400 ккал

Белки: 8 г

Жиры: 24 г

Углеводы: 40 г

Ингредиенты

Для песочной основы:

  • мука высшего сорта — 250 г;
  • сливочное масло 82,5-процентной жирности (холодное) — 125 г;
  • сахарная пудра — 80 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — щепотка.

Для миндального крема:

  • миндальная мука — 100 г;
  • сахар — 90 г;
  • сливочное масло (мягкое) 82,5-процентной жирности — 90 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 15 г;
  • ванильный экстракт — 1 ч. л.

Для ванильного заварного крема:

  • молоко — 250 мл;
  • желтки — 3 шт.;
  • сахар — 60 г;
  • кукурузный крахмал — 25 г;
  • сливочное масло 82,5-процентной жирности — 20 г;
  • ванильный экстракт — 1 ч. л.

Для компоте из хурмы:

  • хурма среднего размера — 3 шт.;
  • сахар — 60 г;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • крахмал — 10-12 г.

Для приготовления понадобится форма 22-24 см.

Способ приготовления

Песочная основа

  1. В большую миску пересыпьте муку, сахарную пудру и соль. Порубите кубиком холодное сливочное масло и быстро соберите тесто, не вымешивая. Сформируйте диск, заверните в плёнку и уберите в холодильник на 30 минут.
  2. Разогрейте духовку до 170°C.
  3. Раскатайте тесто, выложите в форму, сформируйте бортики, наколите дно вилкой.
  4. Выпекайте 15 минут до полуготовности.

Миндальный крем

  1. Взбейте мягкое масло с сахаром до светлой массы.
  2. Добавьте яйцо, затем – миндальную муку, ваниль и пшеничную муку.
  3. Выложите крем на корж и поставьте в духовку ещё на 20 минут. Полностью остудите.

Ванильный заварной крем

  1. Разотрите желтки с сахаром и крахмалом.
  2. Доведите молоко почти до кипения, влейте в желтковую смесь, перемешайте.
  3. Верните массу в сотейник и доведите на среднем нагреве до загустения. Выключите плиту, вмешайте сливочное масло. Остудите, накрыв плёнкой в контакт.

Компоте из хурмы

  1. Промойте хурму, удалите косточки и нарежьте мелким кубиком.
  2. Переложите в сотейник, влейте лимонный сок и прогрейте до температуры около 40°C.
  3. Разведите крахмал в небольшом количестве холодной воды и добавьте в хурму, активно перемешивая. Доведите до кипения и проварите минуту.

Остудите до комнатной температуры.

Сборка

  1. На полностью остывший тарт выложите ровный слой заварного крема.
  2. Сверху распределите компоте из хурмы.

Охлаждайте пирог минимум час перед подачей.

Пирог с хурмой и солёной карамелью

Идеальный десерт для уютного чаепития. Его особенность в том, что карамель вы готовите сами: она придаёт насыщенный вкус, лёгкую солоноватость и делает каждый кусочек пирога особенно ароматным и сочным.

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 280 ккал

Белки: 4 г

Жиры: 16 г

Углеводы: 28 г

Ингредиенты

Для солёной карамели:

  • сахар — 120 г;
  • сливочное масло 82,5-процентной жирности — 50 г;
  • сливки 33-процентной жирности — 60 мл;
  • соль — щепотка.

Для пирога:

  • хурма среднего размера — 3-4 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 130 г;
  • сливочное масло (растопленное) 82,5-процентной жирности — 120 г;
  • молоко — 80 мл;
  • мука высшего сорта — 220 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • корица — 1/2 ч. л.

Для приготовления понадобится форма 22-24 см.

Способ приготовления

  1. Для карамели пересыпьте 120 г сахара в сотейник и растопите на слабом огне до янтарного цвета. Снимите с огня, добавьте 50 г сливочного масла, затем – сливки и щепотку соли, тщательно перемешайте. Вылейте карамель в форму.
  2. Промойте хурму, удалите косточки и нарежьте дольками. Выложите ровным слоем поверх карамели.
  3. Для теста растопите 120 г сливочного масла на водяной бане или в микроволновке.
  4. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Добавьте растопленное сливочное масло и молоко, перемешайте.
  5. Разогрейте духовку до 180°C.
  6. Просейте муку с разрыхлителем и корицей до однородного состояния. Добавьте к яичной массе.
  7. Вылейте тесто на хурму.
  8. Выпекайте пирог 40-45 минут до золотистой корочки.

Дайте пирогу остыть 10 минут, затем аккуратно переверните на сервировочную тарелку, чтобы карамель и хурма оказались сверху.