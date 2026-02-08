Что приготовить из хурмы: 3 рецепта с фото пошагово
Сезонная сладость, которую самое время готовить зимой.
Сезон хурмы продолжается! Сейчас её легко найти на прилавках рынков и магазинов — сладкую, сочную и тающую во рту. Фрукт богат бета-каротином, калием и клетчаткой, которые поддерживают иммунитет и пищеварение зимой.
«Хурму можно есть свежей, наслаждаясь нежной мякотью, или раскрыть новые грани её вкуса в десертах. Выпечка с ней наполнит дом приятным ароматом, а с чашкой горячего чая создаст идеальную атмосферу для зимнего вечера», — Алексей Осипов, кондитер медиаплатформы Food.ru.
Рецепты блюд из хурмы
Гранола с йогуртом и свежей хурмой
Простой способ собрать сбалансированный завтрак или лёгкий десерт без лишних добавок. Хрустящие овсяные хлопья, орехи и мёд хорошо сочетаются с холодным йогуртом, а сладкая плотная хурма добавляет сладости и свежести блюду.
Порции: 14 шт.
КБЖУ на 100 г
Калорийность: 430 ккал
Белки: 12 г
Жиры: 27 г
Углеводы: 37 г
Ингредиенты
Для гранолы:
- овсяные хлопья долгой варки — 400 г;
- миндаль — 80 г;
- фундук или грецкий орех — 80 г;
- тыквенные семечки — 40 г;
- кокосовая стружка — 40 г;
- соль — 1/2 ч. л.;
- мёд или кленовый сироп — 120 г;
- сливочное или кокосовое масло — 80 г;
- ванильный экстракт — 1 ч. л.
Для подачи:
- греческий йогурт — 60 г;
- хурма (плотная) — 1/2 шт.;
- мёд — 1 ч. л.
Орехи и семечки можно менять в любых пропорциях, ориентируясь на вкус и то, что есть под рукой.
Способ приготовления
- В большой миске соедините овсяные хлопья, орехи, семечки, кокосовую стружку и соль.
- В отдельной ёмкости смешайте мёд (или сироп), растопленное масло и ваниль.
- Влейте жидкую смесь к сухим ингредиентам и тщательно перемешайте.
- Застелите противень пергаментом и выложите гранолу ровным слоем.
- Разогрейте духовку до 165°C и запекайте 35-40 минут, каждые 10 минут аккуратно перемешивая. Готовая гранола должна быть золотистой и хрустящей.
Полностью остудите: гранола станет более ломкой и хрустящей.
Тарт с компоте из хурмы
Хрустящая песочная основа, миндальный слой и ванильный крем создают плотную, насыщенную базу. Компоте из хурмы — нежное фруктовое пюре — добавляет десерту свежести и лёгкой фруктовой кислинки. Тарт получается сбалансированным и хорошо подходит для сезонного стола.
КБЖУ на 100 г
Калорийность: 400 ккал
Белки: 8 г
Жиры: 24 г
Углеводы: 40 г
Ингредиенты
Для песочной основы:
- мука высшего сорта — 250 г;
- сливочное масло 82,5-процентной жирности (холодное) — 125 г;
- сахарная пудра — 80 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — щепотка.
Для миндального крема:
- миндальная мука — 100 г;
- сахар — 90 г;
- сливочное масло (мягкое) 82,5-процентной жирности — 90 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 15 г;
- ванильный экстракт — 1 ч. л.
Для ванильного заварного крема:
- молоко — 250 мл;
- желтки — 3 шт.;
- сахар — 60 г;
- кукурузный крахмал — 25 г;
- сливочное масло 82,5-процентной жирности — 20 г;
- ванильный экстракт — 1 ч. л.
Для компоте из хурмы:
- хурма среднего размера — 3 шт.;
- сахар — 60 г;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- крахмал — 10-12 г.
Для приготовления понадобится форма 22-24 см.
Способ приготовления
Песочная основа
- В большую миску пересыпьте муку, сахарную пудру и соль. Порубите кубиком холодное сливочное масло и быстро соберите тесто, не вымешивая. Сформируйте диск, заверните в плёнку и уберите в холодильник на 30 минут.
- Разогрейте духовку до 170°C.
- Раскатайте тесто, выложите в форму, сформируйте бортики, наколите дно вилкой.
- Выпекайте 15 минут до полуготовности.
Миндальный крем
- Взбейте мягкое масло с сахаром до светлой массы.
- Добавьте яйцо, затем – миндальную муку, ваниль и пшеничную муку.
- Выложите крем на корж и поставьте в духовку ещё на 20 минут. Полностью остудите.
Ванильный заварной крем
- Разотрите желтки с сахаром и крахмалом.
- Доведите молоко почти до кипения, влейте в желтковую смесь, перемешайте.
- Верните массу в сотейник и доведите на среднем нагреве до загустения. Выключите плиту, вмешайте сливочное масло. Остудите, накрыв плёнкой в контакт.
Компоте из хурмы
- Промойте хурму, удалите косточки и нарежьте мелким кубиком.
- Переложите в сотейник, влейте лимонный сок и прогрейте до температуры около 40°C.
- Разведите крахмал в небольшом количестве холодной воды и добавьте в хурму, активно перемешивая. Доведите до кипения и проварите минуту.
Остудите до комнатной температуры.
Сборка
- На полностью остывший тарт выложите ровный слой заварного крема.
- Сверху распределите компоте из хурмы.
Охлаждайте пирог минимум час перед подачей.
Пирог с хурмой и солёной карамелью
Идеальный десерт для уютного чаепития. Его особенность в том, что карамель вы готовите сами: она придаёт насыщенный вкус, лёгкую солоноватость и делает каждый кусочек пирога особенно ароматным и сочным.
КБЖУ на 100 г
Калорийность: 280 ккал
Белки: 4 г
Жиры: 16 г
Углеводы: 28 г
Ингредиенты
Для солёной карамели:
- сахар — 120 г;
- сливочное масло 82,5-процентной жирности — 50 г;
- сливки 33-процентной жирности — 60 мл;
- соль — щепотка.
Для пирога:
- хурма среднего размера — 3-4 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 130 г;
- сливочное масло (растопленное) 82,5-процентной жирности — 120 г;
- молоко — 80 мл;
- мука высшего сорта — 220 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- корица — 1/2 ч. л.
Для приготовления понадобится форма 22-24 см.
Способ приготовления
- Для карамели пересыпьте 120 г сахара в сотейник и растопите на слабом огне до янтарного цвета. Снимите с огня, добавьте 50 г сливочного масла, затем – сливки и щепотку соли, тщательно перемешайте. Вылейте карамель в форму.
- Промойте хурму, удалите косточки и нарежьте дольками. Выложите ровным слоем поверх карамели.
- Для теста растопите 120 г сливочного масла на водяной бане или в микроволновке.
- Взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Добавьте растопленное сливочное масло и молоко, перемешайте.
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Просейте муку с разрыхлителем и корицей до однородного состояния. Добавьте к яичной массе.
- Вылейте тесто на хурму.
- Выпекайте пирог 40-45 минут до золотистой корочки.
Дайте пирогу остыть 10 минут, затем аккуратно переверните на сервировочную тарелку, чтобы карамель и хурма оказались сверху.