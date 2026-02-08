Что приготовить из хурмы

Сезонная сладость, которую самое время готовить зимой.

Сезон хурмы продолжается! Сейчас её легко найти на прилавках рынков и магазинов — сладкую, сочную и тающую во рту. Фрукт богат бета-каротином, калием и клетчаткой, которые поддерживают иммунитет и пищеварение зимой.

«Хурму можно есть свежей, наслаждаясь нежной мякотью, или раскрыть новые грани её вкуса в десертах. Выпечка с ней наполнит дом приятным ароматом, а с чашкой горячего чая создаст идеальную атмосферу для зимнего вечера», — Алексей Осипов, кондитер медиаплатформы Food.ru.

Рецепты блюд из хурмы

Гранола с йогуртом и свежей хурмой

Простой способ собрать сбалансированный завтрак или лёгкий десерт без лишних добавок. Хрустящие овсяные хлопья, орехи и мёд хорошо сочетаются с холодным йогуртом, а сладкая плотная хурма добавляет сладости и свежести блюду.

Порции: 14 шт.

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 430 ккал

Белки: 12 г

Жиры: 27 г

Углеводы: 37 г

Ингредиенты

Для гранолы:

овсяные хлопья долгой варки — 400 г;

миндаль — 80 г;

фундук или грецкий орех — 80 г;

тыквенные семечки — 40 г;

кокосовая стружка — 40 г;

соль — 1/2 ч. л.;

мёд или кленовый сироп — 120 г;

сливочное или кокосовое масло — 80 г;

ванильный экстракт — 1 ч. л.

Для подачи:

греческий йогурт — 60 г;

хурма (плотная) — 1/2 шт.;

мёд — 1 ч. л.

Орехи и семечки можно менять в любых пропорциях, ориентируясь на вкус и то, что есть под рукой.

Способ приготовления

В большой миске соедините овсяные хлопья, орехи, семечки, кокосовую стружку и соль. В отдельной ёмкости смешайте мёд (или сироп), растопленное масло и ваниль. Влейте жидкую смесь к сухим ингредиентам и тщательно перемешайте. Застелите противень пергаментом и выложите гранолу ровным слоем. Разогрейте духовку до 165°C и запекайте 35-40 минут, каждые 10 минут аккуратно перемешивая. Готовая гранола должна быть золотистой и хрустящей.

Полностью остудите: гранола станет более ломкой и хрустящей.

Тарт с компоте из хурмы

Хрустящая песочная основа, миндальный слой и ванильный крем создают плотную, насыщенную базу. Компоте из хурмы — нежное фруктовое пюре — добавляет десерту свежести и лёгкой фруктовой кислинки. Тарт получается сбалансированным и хорошо подходит для сезонного стола.

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 400 ккал

Белки: 8 г

Жиры: 24 г

Углеводы: 40 г

Ингредиенты

Для песочной основы:

мука высшего сорта — 250 г;

сливочное масло 82,5-процентной жирности (холодное) — 125 г;

сахарная пудра — 80 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — щепотка.

Для миндального крема:

миндальная мука — 100 г;

сахар — 90 г;

сливочное масло (мягкое) 82,5-процентной жирности — 90 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 15 г;

ванильный экстракт — 1 ч. л.

Для ванильного заварного крема:

молоко — 250 мл;

желтки — 3 шт.;

сахар — 60 г;

кукурузный крахмал — 25 г;

сливочное масло 82,5-процентной жирности — 20 г;

ванильный экстракт — 1 ч. л.

Для компоте из хурмы:

хурма среднего размера — 3 шт.;

сахар — 60 г;

лимонный сок — 1 ст. л.;

крахмал — 10-12 г.

Для приготовления понадобится форма 22-24 см.

Способ приготовления

Песочная основа

В большую миску пересыпьте муку, сахарную пудру и соль. Порубите кубиком холодное сливочное масло и быстро соберите тесто, не вымешивая. Сформируйте диск, заверните в плёнку и уберите в холодильник на 30 минут. Разогрейте духовку до 170°C. Раскатайте тесто, выложите в форму, сформируйте бортики, наколите дно вилкой. Выпекайте 15 минут до полуготовности.

Миндальный крем

Взбейте мягкое масло с сахаром до светлой массы. Добавьте яйцо, затем – миндальную муку, ваниль и пшеничную муку. Выложите крем на корж и поставьте в духовку ещё на 20 минут. Полностью остудите.

Ванильный заварной крем

Разотрите желтки с сахаром и крахмалом. Доведите молоко почти до кипения, влейте в желтковую смесь, перемешайте. Верните массу в сотейник и доведите на среднем нагреве до загустения. Выключите плиту, вмешайте сливочное масло. Остудите, накрыв плёнкой в контакт.

Компоте из хурмы

Промойте хурму, удалите косточки и нарежьте мелким кубиком. Переложите в сотейник, влейте лимонный сок и прогрейте до температуры около 40°C. Разведите крахмал в небольшом количестве холодной воды и добавьте в хурму, активно перемешивая. Доведите до кипения и проварите минуту.

Остудите до комнатной температуры.

Сборка

На полностью остывший тарт выложите ровный слой заварного крема. Сверху распределите компоте из хурмы.

Охлаждайте пирог минимум час перед подачей.

Пирог с хурмой и солёной карамелью

Идеальный десерт для уютного чаепития. Его особенность в том, что карамель вы готовите сами: она придаёт насыщенный вкус, лёгкую солоноватость и делает каждый кусочек пирога особенно ароматным и сочным.

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 280 ккал

Белки: 4 г

Жиры: 16 г

Углеводы: 28 г

Ингредиенты

Для солёной карамели:

сахар — 120 г;

сливочное масло 82,5-процентной жирности — 50 г;

сливки 33-процентной жирности — 60 мл;

соль — щепотка.

Для пирога:

хурма среднего размера — 3-4 шт.;

яйца — 3 шт.;

сахар — 130 г;

сливочное масло (растопленное) 82,5-процентной жирности — 120 г;

молоко — 80 мл;

мука высшего сорта — 220 г;

разрыхлитель — 10 г;

корица — 1/2 ч. л.

Для приготовления понадобится форма 22-24 см.

Способ приготовления

Для карамели пересыпьте 120 г сахара в сотейник и растопите на слабом огне до янтарного цвета. Снимите с огня, добавьте 50 г сливочного масла, затем – сливки и щепотку соли, тщательно перемешайте. Вылейте карамель в форму. Промойте хурму, удалите косточки и нарежьте дольками. Выложите ровным слоем поверх карамели. Для теста растопите 120 г сливочного масла на водяной бане или в микроволновке. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Добавьте растопленное сливочное масло и молоко, перемешайте. Разогрейте духовку до 180°C. Просейте муку с разрыхлителем и корицей до однородного состояния. Добавьте к яичной массе. Вылейте тесто на хурму. Выпекайте пирог 40-45 минут до золотистой корочки.

Дайте пирогу остыть 10 минут, затем аккуратно переверните на сервировочную тарелку, чтобы карамель и хурма оказались сверху.