Греческое блюдо из капусты и риса

Это греческое блюдо — спасение для тех вечеров, когда хочется чего-то горячего и душевного, а в холодильнике «пусто». По сути, это тушеная капуста с рисом, но греческие специи и правильная подача делают из него вещь ресторанного уровня, рассказывает автор канала «Почавкаем | Рецепты».

© ГлагоL

Что нужно:

300–400 г капусты (обычной белокочанной);

стакан риса;

луковица и пара зубчиков чеснока;

томатная паста или пара протертых помидоров;

соль, перец и обязательно — орегано (без него «греческого настроения» не выйдет).

В глубокой сковороде на оливковом масле припускаем лук с чесноком. Как только пошел аромат, кидаем шинкованную капусту. Жарим минут 5-7, пока она не подзолотится и не станет мягче. Сыплем соль, перец и щедрую щепотку орегано. Можно добавить немного паприки для цвета.

Высыпаем промытый рис прямо к капусте. Перемешиваем и даем ему пару минут пропитаться маслом и соками — так он будет вкуснее. Добавляем пару ложек томатного соуса, заливаем водой (или бульоном) на палец выше уровня риса. Накрываем крышкой, ставим самый малый огонь и забываем на 15–20 минут. Когда выключите огонь, дайте сковороде постоять закрытой еще минут пять. Рис дойдет, а вкусы «подружатся».

В тарелке обязательно раскрошите сверху фету (или обычную брынзу) и киньте пару оливок. Если есть лимон — выжмите каплю сока прямо в тарелку, это идеально оттеняет сладость капусты.

А если хочется мяса, то можете попробовать два национальных рецепта разных культур. «ГлагоL» обращает внимание, что грузинская традиция — томление мяса с большим количеством лука, чеснока и хмели-сунели направлена на максимальное размягчение даже жестких кусков и создание сочного, ароматного блюда с зеленью. Узбекская же традиция плова строится на гармонии мяса и риса, где каждый ингредиент томятся вместе, но не перемешиваются до конца.