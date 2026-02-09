Кондитер поделился секретом выбора качественного шоколада

Настоящий шоколад начинается с какао, а не с сахара. Именно состав помогает отличить качественный продукт от бюджетной сладкой плитки, рассказал в беседе с NEWS.ru основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян.

По его словам, первым в списке ингредиентов всегда должен стоять какао-продукт — это показатель натуральности. Если на первом месте сахар, перед вами дешёвый аналог, который может навредить здоровью.

В качественном шоколаде содержание какао должно быть не менее 50%. Чем выше этот процент, тем насыщеннее вкус. Например, в горьком шоколаде содержание какао может достигать 70%, что придаёт продукту характерный тёмный цвет и благородную горечь.