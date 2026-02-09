Борщ — визитка русской кухни и одно из самых узнаваемых и любимых блюд, которое готовят дома и в ресторанах по всей стране. Рецепт, зафиксированный в кулинарных источниках XIX века, актуален и сегодня — он прост по составу и точен по технологии.

Зачем возвращаться к классике и как приготовить борщ так, чтобы он получился насыщенным и сбалансированным, рассказала нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина.

Рецепт классического борща

Для приготовления борща по классическому рецепту понадобятся простые и доступные продукты. Именно их сочетание формирует узнаваемый вкус блюда.

Ингредиенты

Говядина на кости — 1 кг.

Вода питьевая — 5 л.

Лавровый лист — 3 шт.

Черный перец горошком — 5 шт.

Капуста квашеная — 400 г.

Капуста белокочанная — 300 г.

Лук репчатый — 2 шт.

Свекла — 2 шт.

Морковь — 2 шт.

Топленое масло — 30 г.

Томатная паста — 50 г.

Яблочный уксус — 2 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика.

Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу.

Основа вкуса: правильный бульон

Классический борщ начинается с бульона. Для него используют говядину на кости, чаще всего грудинку с краем. Мясо промывают, заливают холодной водой и доводят до кипения, обязательно снимая пену.

После этого в кастрюлю добавляют лавровый лист и черный перец горошком. Бульон варят на слабом огне около трех часов, не допуская бурного кипения. Именно медленная варка дает насыщенный, чистый вкус.

Овощная заправка: цвет и баланс

Пока бульон готовится, делают овощную заправку. Репчатый лук мелко рубят и обжаривают на топленом масле до прозрачности. Затем добавляют натертую морковь и свеклу, и томатную пасту.

Овощи заливают небольшим количеством воды и вводят яблочный уксус. Тушение на слабом огне в течение 30 минут сохраняет яркий цвет свеклы и формирует характерную кисло-сладкую ноту борща.

Сборка борща: пошаговый рецепт

Готовый бульон процеживают, мясо отделяют от кости и крупно нарезают. Сначала в кастрюлю добавляют отжатую квашеную капусту и варят около двадцати минут.

Затем кладут нашинкованную свежую капусту, варят еще десять минут, после чего добавляют тушеные овощи и чеснок, пропущенный через пресс. Борщ солят и перчат по вкусу, быстро доводят до кипения и выключают огонь.

После этого борщ накрывают крышкой и оставляют на горячей плите на 15 минут. Настой завершает вкус и объединяет все ингредиенты в единое целое.