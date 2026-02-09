Перец чили стал новым трендом среди гурманов: как так вышло

Один из способов снять тревожность - это вкусно поесть. Но молодежь уже не устраивает просто сходить в ресторан, она ищет что-то очень необычное. Еда перестает быть просто способом утоления голода и превращается в средство самовыражения, заботы о здоровье и эмоциональной регуляции, что хорошо рифмуется с ростом внимания к ментальному здоровью и well-being в целом, считает управляющий директор Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) Лариса Паутова. Она рассказала "РГ" о новом молодежном тренде.

- Приведу в пример сингапурский стартап Hue, который создает жевательные конфеты и шарики с экстрактами азиатских растений (гриб Tiger Milk, моринга, пандан, гак и другие), опираясь и на традиционную медицину, и на современные исследования. Идея проста: ментальное здоровье становится заметной проблемой (в странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии речь идет о десятках миллионов людей), но люди не хотят еще одной таблетки - они хотят маленький вкусный ритуал, встроенный в повседневную жизнь. На этом фоне формируется отдельный сегмент - сладости как мягкий способ работы со стрессом и эмоциональным фоном.

Другой пример: по данным отраслевых обзоров, глобальный рынок перца чили и острых продуктов стабильно растет примерно на 5-7% в год. Опросы показывают, что многие потребители сознательно выбирают более острые вкусы, а производители переводят перец в категорию функциональных ингредиентов - "для обмена веществ", "для бодрости", "для ощущения силы и энергии". Причин увлечения перцем много: популярность азиатской и латиноамериканской кухни, глобализация гастрономии, а также экономика впечатлений и стимуляции ощущений, когда еда должна "щекотать нервы" и давать яркий сенсорный опыт.

Получается, что в мире тревожности мы все чаще пробуем регулировать свое состояние через вкус, текстуру, остроту, сладость, ритуалы приготовления и совместного поедания.