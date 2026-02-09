Чем заменить алкоголь в повседневной жизни

Как часто вы пьете алкоголь? Каждый вечер по бокальчику вина, чтобы расслабиться? Исключительно по выходным или по праздникам? Так или иначе, иногда приходится полностью отказываться от алкогольных напитков. Кому-то просто хочется уменьшить присутствие алкоголя в своей жизни, кому-то важно это сделать для улучшения самочувствия, кто-то просто решил взять аскезу на 10, 30, 90 дней.

И тут возникает вопрос — чем можно заменить алкоголь? Особенно он актуален во время посиделок с друзьями или же когда хочется выпить, чтобы снять стресс. Мы подобрали для вас безобидные альтернативы, которые помогут сохранить привычный ритуал, поддержать настроение и при этом обойтись без алкоголя.

ВАЖНО! Наши советы подойдут людям без алкогольной зависимости. Если у вас или у ваших близких алкогольная зависимость, простыми альтернативами здесь не обойтись. Алкоголизм — это болезнь, которую должны лечить специалисты.

Безалкогольное вино и игристое

Оба напитка делают точно также, как алкогольные вина и игристое. С той лишь разницей, что из безалкогольных версий алкоголь удаляется специальными методами, которые помогают сохранить вкус и букет. Так что, вы будете пить то же самое вино, только в нем не будет алкоголя. И ритуальность соблюсти не проблема — наливайте в красивые бокалы и наслаждайтесь уютными вечерами.

Комбуча

Ферментированный чай с характерной кислинкой и сложным, многослойным вкусом. Напиток часто выбирают люди, которые скучают по пиву. Комбуча бывает фруктовой, травяной или почти нейтральной, хорошо утоляет жажду и отлично смотрится в бокале. Плюс — легкий тонизирующий эффект без опьянения и тяжелой головы на следующий день.

Травяные чаи и авторские сборы

Теплый чай может стать полноценной заменой вечернему бокалу вина. Ромашка, мелисса, мята, лаванда или ройбуш помогают расслабиться, замедлиться и переключиться после тяжелого рабочего дня. Особенно хорошо работают сложные купажи с пряностями, ягодами и цветами — они создают ощущение особого ритуала. Только не покупайте пакетированные чаи с добавками, все-таки вкус у них не такой, как у листовых, которые нужно полноценно заваривать.

Безалкогольные коктейли (моктейли)

Если важна атмосфера праздника или общения с друзьями, моктейли становятся идеальным решением. Соки, пюре из фруктов, тоники, имбирное пиво, сиропы и свежие травы позволяют экспериментировать со вкусами и подачей. Моктейли легко адаптировать под любой повод — от домашнего ужина до шумной вечеринки. Кстати, во многих ресторанах и барах сейчас могут приготовить любую безалкогольную вариацию известных алкогольных коктейлей.

Безалкогольные аперитивы и биттеры

На рынке все чаще появляются безалкогольные аналоги вермутов, аперитивов и биттеров. Они обладают сложным, горьковато-пряным вкусом и отлично вам подойдут, если не хватает именно глубины и послевкусия. Такие напитки хорошо пить перед ужином или использовать как основу для моктейлей.

Матча, какао и напитки на растительном молоке

Матча прекрасно бодрит и помогает сконцентрироваться, какао, наоборот, создает ощущение уюта и хорошо расслабляет после длинного рабочего дня. Напитки можно готовить на растительном молоке, чтобы разнообразить привычный вкус. Да и животное молоко пьют далеко не все из-за непереносимости лактозы.

Квас

У многих он ассоциируется с летом и окрошкой. Только квас можно пить круглый год, и продается он в магазинах постоянно, не исчезает осенью. На вкус легкий и освежающий, с приятной кислинкой и мягкой сладостью. Квас хорошо утоляет жажду, поддерживает вкус еды и легко становится частью повседневного или праздничного ритуала. Домашний квас с пряностями, ягодами или фруктами особенно интересен благодаря насыщенному и естественному вкусу. Поэтому можете попробовать приготовить его самостоятельно, если вдруг интересно.

Современные тоники и крафтовые газировки

Тоники и крафтовые газировки предлагают разнообразие вкусов. Тут вам и фруктовые, и травяные, и ягодные, и пряные... Ориентируйтесь на свои предпочтения. Напитки прекрасно освежают, украшают стол, нарядно смотрятся в бокалах и позволяют экспериментировать с подачей. Вы можете добавить в тоник или газировку дольки цитрусов, свежие ягоды или травы. Опьянения не дают, но вам то это сейчас и не нужно.

Виноградные соки и мусты

Ароматные и насыщенные напитки, которые не имеют отношения к сокам в принятом значении. Виноградные соки и мусты производят из особых сортов винограда, которые хорошо сочетаются с едой. Напитки приятно пить в любое время дня. Сохраняют естественный вкус и сладость ягод, обладают сложной кислотностью и танинностью, при этом не содержат алкоголь. Виноградные соки и мусты можно подавать охлажденными в бокалах для вина. Добавление веточки мяты или щепотки специй делает их особенно выразительными и интересными для вечера с друзьями или тихого домашнего ритуала под очередную серию «Секс в большом городе» или «Отчаянные домохозяйки».