В России появился ГОСТ на чак-чак

В России заработал первый ГОСТ на чак-чак, который вводит единые требования к составу, качеству и безопасности блюда. Об этом сообщает ТАСС.

Чак-чак – это традиционная восточная сладость в виде обжаренных во фритюре кусочков пресного теста, залитых медовым сиропом. Это национальное блюдо татар, башкир и других народов.

Национальный стандарт дает четкое определение десерта, а также детально описывает технологические этапы его изготовления. В документе прописываюстся допустимые ингредиенты и их пропорции, а также необходимые показатели влажности и содержания сахара.

ГОСТ также формулирует требования к вкусу, аромату, консистенции, цвету и форме блюда. Отдельно описаны правила упаковки, маркировки, транспортировки и хранения чак-чака.

Ранее сообщалось, что правительство РФ прорабатывает вопрос введения маркировки готовой еды. Речь идет о продукции, продаваемой в торговых сетях и через службы доставки.

О необходимости введения маркировки заявили Роспотребнадзор и Ассоциация производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ). Госкомиссия поддержала эту позицию и поручила Роспотребнадзору разработать предложения по внесению изменений в законодательство.