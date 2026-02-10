Эксперты рассказали, как выбрать настоящее сливочное масло к Масленице

В преддверии масленичной недели специалисты рекомендуют с особым вниманием подходить к выбору сливочного масла — одного из главных ингредиентов праздничных блюд. Заведующая кафедрой ХимБиоТех Московского Политеха, доктор сельскохозяйственных наук Нина Мясищева в беседе с Life.ru поделилась правилами, которые помогут отличить натуральный продукт от подделки.

© Чемпионат.com

Настоящее сливочное масло в России производится по ГОСТам 32261-2013 или Р 52969-2008 и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 033/2013. Если на упаковке указаны технические условия (ТУ), состав продукта может отличаться от классического.

«Масло сливочное не содержит растительных жиров. Если они есть — это уже спред», — подчеркнула эксперт.

Нина Мясищева при выборе сливочного масла рекомендует обращать внимание на следующие параметры:

название и ГОСТ. На упаковке должно быть чётко указано «Масло сливочное» с отсылкой к ГОСТу. Надписи «маслице», «масляный продукт» или «спред» говорят о ненатуральном составе;

жирность. Натуральное масло имеет жирность от 50% до 82,5% в зависимости от вида;

состав. Должен быть минимальным: сливки (и иногда соль). Наличие растительных жиров (пальмового, кокосового масла), эмульгаторов или ароматизаторов недопустимо;

упаковка. Предпочтительна фольгированная упаковка — она лучше защищает от света и окисления, чем пергамент;

цена. Натуральное масло не может быть дешёвым: низкая цена часто указывает на использование заменителей молочного жира.

Качество продукта можно проверить и дома. Так, после холодильника настоящее масло твёрдое, может слегка крошиться при нарезке. Цвет — от светло-жёлтого до жёлтого, равномерный. Слишком яркий или, наоборот, белый цвет — повод насторожиться.

Также кусочек натурального масла в кипятке равномерно тает, образуя плёнку, а не распадается на части. Можно провести и йодный тест: капля йода, нанесённая на продукт, не должна синеть (это указывает на отсутствие крахмала).