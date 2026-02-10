Афродизиаки на тарелке: как устроить романтический ужин с морским акцентом

Морепродукты — почти идеальный готовый сценарий для вечера на двоих. В них есть легкость, деликатность и та самая гастрономическая праздничность, которая не утяжеляет ни тело, ни атмосферу. Кстати, репутация афродизиаков у морепродуктов появилась не только из-за красивых легенд про устриц и шампанское. Во-первых, они богаты цинком, который напрямую связан с выработкой половых гормонов и либидо.

Во-вторых, в них много омега-3 жирных кислот — они улучшают кровообращение, а значит и чувствительность тела. Плюс легкость усвоения: после морепродуктов нет тяжести, сонливости и желания лечь, как после плотного мясного ужина. Наконец, они быстро готовятся, красиво выглядят на тарелке и создают ощущение блюда высокой кухни без долгой многочасовой возни у плиты. Шеф-повар Руслан Миронов дал интересные и простые рецепты блюд, которые вам точно понравятся.

Паста с креветками в сливочно-чесночном соусе

Ингредиенты:

Креветки очищенные — 300 г.

Паста (спагетти или тальятелле) — 200 г.

Сливки 20-30% — 200 мл.

Чеснок — 2 зубчика.

Пармезан — 40 г.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу.

Петрушка — для подачи.

Приготовление:

Пасту отварить до состояния аль денте. Креветки быстро обжарить на оливковом масле 2-3 минуты, добавить измельченный чеснок, влить сливки, посолить и поперчить. Соус прогреть до легкого загустения, смешать с пастой, подать с тертым пармезаном и петрушкой.

Гребешки с лимонным маслом

Ингредиенты:

Морские гребешки — 8-10 шт.

Сливочное масло — 40 г.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу.

Микрозелень — для подачи.

Приготовление:

Гребешки обсушить, посолить и поперчить. Обжарить на смеси оливкового и сливочного масла по 1,5-2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. В конце добавить лимонный сок и полить образовавшимся соусом при подаче.

Салат с осьминогом и картофелем

Ингредиенты:

Отварной осьминог — 250 г.

Молодой картофель — 300 г.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Красный лук — 0,5 шт.

Петрушка — пучок.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Картофель отварить и нарезать дольками. Осьминога нарезать кусочками, добавить тонко нарезанный лук и петрушку. Заправить оливковым маслом и лимонным соком, посолить и поперчить, аккуратно перемешать.

Мидии в белом вине

Ингредиенты:

Мидии свежие — 1 кг.

Белое сухое вино — 200 мл.

Чеснок — 3 зубчика.

Сливочное масло — 40 г.

Петрушка — пучок.

Соль, перец — по вкусу.

Багет — для подачи.

Приготовление:

Мидии тщательно промыть. В сотейнике растопить масло, добавить чеснок, влить вино и довести до кипения. Всыпать мидии, накрыть крышкой и готовить 5-7 минут, пока раковины не раскроются. Посыпать петрушкой и подать с багетом.

Тартар из лосося с авокадо

Ингредиенты:

Филе лосося — 250 г.

Авокадо — 1 шт.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Каперсы — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу.

Руккола — для подачи.

Приготовление:

Лосося нарезать мелким кубиком, авокадо — таким же размером. Смешать, добавить каперсы, лимонный сок и оливковое масло, посолить и поперчить. Аккуратно перемешать и подать с рукколой.