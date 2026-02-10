Афродизиаки на тарелке: как устроить романтический ужин с морским акцентом
Морепродукты — почти идеальный готовый сценарий для вечера на двоих. В них есть легкость, деликатность и та самая гастрономическая праздничность, которая не утяжеляет ни тело, ни атмосферу. Кстати, репутация афродизиаков у морепродуктов появилась не только из-за красивых легенд про устриц и шампанское. Во-первых, они богаты цинком, который напрямую связан с выработкой половых гормонов и либидо.
Во-вторых, в них много омега-3 жирных кислот — они улучшают кровообращение, а значит и чувствительность тела. Плюс легкость усвоения: после морепродуктов нет тяжести, сонливости и желания лечь, как после плотного мясного ужина. Наконец, они быстро готовятся, красиво выглядят на тарелке и создают ощущение блюда высокой кухни без долгой многочасовой возни у плиты. Шеф-повар Руслан Миронов дал интересные и простые рецепты блюд, которые вам точно понравятся.
Паста с креветками в сливочно-чесночном соусе
Ингредиенты:
- Креветки очищенные — 300 г.
- Паста (спагетти или тальятелле) — 200 г.
- Сливки 20-30% — 200 мл.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Пармезан — 40 г.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу.
- Петрушка — для подачи.
Приготовление:
Пасту отварить до состояния аль денте. Креветки быстро обжарить на оливковом масле 2-3 минуты, добавить измельченный чеснок, влить сливки, посолить и поперчить. Соус прогреть до легкого загустения, смешать с пастой, подать с тертым пармезаном и петрушкой.
Гребешки с лимонным маслом
Ингредиенты:
- Морские гребешки — 8-10 шт.
- Сливочное масло — 40 г.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу.
- Микрозелень — для подачи.
Приготовление:
Гребешки обсушить, посолить и поперчить. Обжарить на смеси оливкового и сливочного масла по 1,5-2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. В конце добавить лимонный сок и полить образовавшимся соусом при подаче.
Салат с осьминогом и картофелем
Ингредиенты:
- Отварной осьминог — 250 г.
- Молодой картофель — 300 г.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Красный лук — 0,5 шт.
- Петрушка — пучок.
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Картофель отварить и нарезать дольками. Осьминога нарезать кусочками, добавить тонко нарезанный лук и петрушку. Заправить оливковым маслом и лимонным соком, посолить и поперчить, аккуратно перемешать.
Мидии в белом вине
Ингредиенты:
- Мидии свежие — 1 кг.
- Белое сухое вино — 200 мл.
- Чеснок — 3 зубчика.
- Сливочное масло — 40 г.
- Петрушка — пучок.
- Соль, перец — по вкусу.
- Багет — для подачи.
Приготовление:
Мидии тщательно промыть. В сотейнике растопить масло, добавить чеснок, влить вино и довести до кипения. Всыпать мидии, накрыть крышкой и готовить 5-7 минут, пока раковины не раскроются. Посыпать петрушкой и подать с багетом.
Тартар из лосося с авокадо
Ингредиенты:
- Филе лосося — 250 г.
- Авокадо — 1 шт.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Каперсы — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу.
- Руккола — для подачи.
Приготовление:
Лосося нарезать мелким кубиком, авокадо — таким же размером. Смешать, добавить каперсы, лимонный сок и оливковое масло, посолить и поперчить. Аккуратно перемешать и подать с рукколой.