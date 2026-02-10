Профессор рассказал, почему не стоит выбрасывать кожуру мандаринов

Мандариновая кожура, которую обычно отправляют в мусорное ведро, на самом деле является ценным источником витаминов и полезных веществ. Об этом в беседе с afi.ru рассказала доктор биологических наук, профессор Вера Коденцова.

Специалист пояснила, что в 100 граммах цедры содержится более суточной нормы витамина С, 15% от необходимого количества кальция, калий, магний и около 30% пектина. Кроме того, в белой прослойке и кожуре присутствуют флавоноиды — мощные антиоксиданты. Такой состав делает кожуру полезной для иммунитета, пищеварения и сердечно-сосудистой системы.

«Просто так есть кожуру никто не будет», — отмечает профессор, предлагая практичные варианты её использования.

Цедру можно добавлять в чай или компот для аромата, измельчать в творожные блюда и выпечку. Из корок легко приготовить цукаты, варенье, сироп или даже начинку для пирожков.

Эксперт также предупредила, что людям со склонностью к аллергии на цитрусовые следует употреблять кожуру с осторожностью.