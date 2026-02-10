Без молока, на кефире и дрожжах: пять рецептов блинов на Масленицу

Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля. В каждый из дней праздника принято печь блины и фаршировать их разными начинками, лакомиться самим и угощать гостей. «Вечерняя Москва» собрала пять самых популярных рецептов традиционного масленичного угощения.

История блюда

В русской кухне блины появились примерно в IX веке. Название происходит от древнерусского слова «млин», которое связано с глаголами «мелю, молоть» и обозначает изделие из смолотого зерна, муки. Тонкие лепешки пекутся из пшеничного дрожжевого теста. Традиционно они подаются горячими, со сливочным маслом, сметаной, икрой или красной рыбой. Версию из пресного теста кулинары называют блинчиками. Их часто фаршируют яблоками, вареньем, гречкой, грибами или мясом.

Заварные блины на молоке и воде

Блины в классическом исполнении получаются эластичными и тонкими. Их можно начинять, использовать для блинных тортов или есть пустыми. Их просто готовить: они легко отстают от сковороды, не пригорают и не рвутся.

Ингредиенты:

яйцо куриное — 2 шт.;

молоко — 250 мл;

горячая вода — 250 мл;

мука пшеничная — 200 г;

растительное масло — 3 ст. л.;

сахар-песок — 3 ст. л.;

соль — 1⁄2 ч. л.

Способ приготовления:

Тщательно взбить яйца с сахаром и солью. Добавить в смесь молоко, взбить. Всыпать муку, перемешать до исчезновения комков. Слегка помешивая тесто, влить воду, после — масло. Жарить блины на разогретой сковороде, предварительно немного смазав ее маслом.

Хоткейки (американские блинчики)

Хоткейки — прекрасное блюдо на завтрак, которое напоминает русские оладьи. Хоткейки менее жирные, так как пекутся на сухой сковороде. Воздушное лакомство можно приготовить за считаные минуты.

Ингредиенты:

яйцо куриное — 1 шт.;

молоко — 100 мл;

мука пшеничная — 5 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сахар-песок — 2 ст. л.;

ваниль — по вкусу.

Способ приготовления:

Поместить все ингредиенты в миску, перемешать. Тесто должно получиться жидким, но достаточно густым. Разогреть блинную сковороду. Выложить медальоны из теста на горячую поверхность. Смазывать маслом не нужно. Прикрыть крышкой. Когда на оладьях появятся пузырьки — перевернуть на другую сторону. Тоже печь под крышкой. Блюдо прекрасно дополнят свежие ягоды или взбитые сливки.

Пышные блины на дрожжах

Сытные блины, которые, возможно, в детстве готовила ваша бабушка. Если не отступать от следующих инструкций, можно ощутить тот самый вкус из прошлого.

Ингредиенты:

молоко — 500 мл;

мука пшеничная — 1 стакан;

дрожжи свежие — 10 г;

яйцо куриное — 2 шт.;

сахар-песок — 2 ст. л.;

масло растительное — 50 мл;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Поместить в чашку дрожжи, 100 миллилитров молока, сахар, муку. Взбить. Оставить в теплом месте на 10 минут, чтобы дрожжи начали подниматься. Пока процесс идет, взбить яйца, сахар, соль и растительное масло. Медленно всыпать заранее просеянную муку, добавить оставшееся молоко, опару и хорошенько перемешать. Оставить тесто подниматься под пищевой пленкой на полчаса. Жарить изделия с двух сторон на разогретой сковороде, смазанной маслом. Во время выпекания накрыть сковороду крышкой, чтобы блины были пышнее.

Блины на кефире заварные

Особенность таких блинов — воздушность и легкость. Тесто тонких лепешек обычно испещрено множеством отверстий. Чтобы не было проблем при переворачивании изделий во время жарки, нужно стараться делать их небольшими.

Ингредиенты:

кефир 2,5% — 0,5 л;

яйцо куриное — 3 шт.;

мука пшеничная — 250 г;

сахар-песок — 1,5 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

масло растительное — 20 мл;

масло сливочное — 1 ст. л.

Способ приготовления:

В таре взбить яйца с солью и сахаром. Добавить в смесь 2/3 кефира и просеянную муку с содой. Довести до однородной консистенции. Влить оставшийся кефир и растительное масло, снова перемешать. Жарить блины на предварительно разогретой сковороде в течение одной минуты с обеих сторон.

Блины без молока

Вариант пригодится для тех, кто страдает от непереносимости лактозы, или в случае, когда дома нет нужного продукта. Блины на воде не уступают по вкусовым качествам разновидности блюда, в котором есть молоко.

Ингредиенты:

вода — 500 мл;

яйцо куриное — 2–3 шт.;

мука пшеничная — 2 стакана;

сахар-песок — 3 ст. л.;

масло растительное — 2 ст. л.;

сода пищевая — 1⁄2 ч. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Разбить яйца в миску, добавить сахар и соль, взбить. Добавить в смесь воду, соду, масло, муку и замесить тесто. Разогреть сковороду, немного смазать маслом для первого блина. Выпекать с двух сторон до золотистого цвета.

Нутрициологи утверждают, что блины — это настоящий суперфуд. При этом их не рекомендуют есть в большом количестве. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, чем полезны блины и кому опасно их есть.