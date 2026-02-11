Простые и сытные журунчики: рецепт сибирских лепешек от бабушки
«Журунчики» — традиционное блюдо сибирской кухни, представляющее собой сочные мясные лепешки в хрустящей картофельной оболочке. Этот рецепт ценится за простоту ингредиентов и сытность: в основе нет ни муки, ни яиц, что позволяет максимально сохранить вкус овощей и мяса, отмечает канал «Готовим с Калниной Натальей».
Ингредиенты:
- Картофель: 1 кг (очищенный);
- Лук репчатый: 2 шт. (одна для картофеля, одна в фарш);
- Мясной фарш: 400 г (говядина, курица или смесь);
- Чеснок: 2 зубчика;
- Специи: соль, черный перец по вкусу;
- Масло: для жарки;
- Сметана: для подачи.
Пошаговое приготовление:
1. Подготовка картофельной основы
Картофель необходимо натереть на мелкой терке. Чтобы масса не потемнела и сохранила светлый оттенок, в нее сразу же втирается одна головка репчатого лука. Добавьте чайную ложку соли и перемешайте. Если масса выделила слишком много жидкости, ее следует аккуратно слить, не отжимая картофель полностью.
2. Приготовление начинки
В мясной фарш добавьте измельченный чеснок, соль и перец. Для сочности можно добавить мелко нарезанную зелень или вторую луковицу. Из готового фарша сформируйте небольшие плоские диски — они должны быть тонкими, чтобы успеть прожариться.
3. Термическая обработка
На разогретую сковороду с маслом столовой ложкой выложите картофельную массу, формируя тонкие блинчики. Сверху на каждый поместите мясную заготовку. Жарьте на среднем огне до появления золотистой корочки, затем переверните и доведите до готовности.
«Журунчики» рекомендуется подавать немедленно, пока картофельный слой остается хрустящим. Лучшим дополнением к блюду станет холодная густая сметана или соус на основе йогурта с укропом.