Блины без масляных луж: два секрета идеальной выпечки

Раньше хозяйка старалась баловать близких блинами как можно реже. Виной всему было масло: тесто моментально впитывало жир, и выпечка получалась тяжелой. Но со временем она вывела два правила, которые изменили все. Теперь ее блины всегда румяные и — что самое важное — абсолютно сухие на ощупь, уверяет автор канала «В саду у Валентики».

Хитрость №1: Масло внутри, а не снаружи

Секрет эластичности теста оказался прост: добавлять растительное масло нужно прямо в миску при замесе, а не лить на сковороду. Внутри теста оно работает иначе — делает массу податливой, не давая блинам рваться при переворачивании. Во время жарки масло выходит из пор, создавая тот самый кружевной рисунок, при этом само тесто больше не тянет лишний жир извне. На саму сковородку при таком подходе идет лишь чисто символическая капля.

Хитрость №2: «Полировка» салом

Этому методу ее научила свекровь. Вместо того чтобы заливать сковороду жиром, та использовала обычный кусочек свиного сала, наколотый на вилку.

Для блинов схема такая: на горячую поверхность капают немного масла, а затем быстро «располировывают» его кусочком сала по всему дну. Получается тончайшая защитная пленка — к ней ничего не прилипает, но и лишнего жира на блине не остается.

Если же в меню оладьи или драники, одного протирания мало. В этом случае на сковороду отправляются несколько тонких ломтиков сала. Как только жир вытопится, хозяйка отодвигает шкварки к бортам, чтобы они не мешали, и выкладывает тесто на освободившееся место. Даже самые капризные рецепты при таком способе не пригорают, а страх, что без луж масла все прилипнет, остался в прошлом.

Как показывает «ГлагоL», рецепт идеальных блинов — это всегда компромисс между традицией и открытиями. Дрожжевое тесто живет по законам, которым сотни лет: ему нужно время, тепло и аккуратность. А начинка может быть дерзкой в своей простоте. Яйца, влитые в растопленное масло и снятые с огня в момент, когда они только начинают густеть, — это не омлет и не яичница. Это соус-крем, который делает блины праздником без всякой красной икры.