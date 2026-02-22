Нужно ли снимать пену с бульона

Пена на поверхности бульона традиционно считается чем-то, от чего нужно избавляться. Но является ли это обязательным правилом или лишь устоявшейся привычкой? Ответ на этот вопрос найдете в материале «‎Рамблера».

© fermate/iStock.com

Пена в бульоне появляется в первые минуты нагревания и особенно активно — при закипании. Она состоит из:

денатурированных белков,

мелких частиц мяса,

фрагментов крови,

пузырьков воздуха,

микроскопических жировых включений.

Когда мясо нагревается, белки начинают сворачиваться (денатурировать). При этом они всплывают на поверхность вместе с воздухом, захваченным в процессе закипания. Именно эти сгустки и образуют сероватую или беловатую пену.

Таким образом, пена — это не грязь и не токсины. Это естественный продукт тепловой обработки белка.

Влияет ли пена на вкус?

С точки зрения вкуса пена сама по себе не опасна и не портит бульон. Однако она может сделать его мутным и добавить легкую горечь при интенсивном кипении.

Если бульон кипит бурно, частицы пены перемешиваются с жидкостью и распределяются по всему объему. В результате бульон становится непрозрачным и менее эстетичным. Именно поэтому в кулинарии снятие пены рассматривается прежде всего как способ получить прозрачный, «чистый» бульон.

Влияет ли пена на безопасность?

С точки зрения микробиологии пена не представляет дополнительной угрозы. Если мясо прошло термическую обработку, потенциальные бактерии гибнут при нагревании. Снимать пену для обеззараживания не требуется.

Однако если пена остается и бульон активно кипит, это может способствовать повторному перемешиванию свернувшихся белков, ухудшению текстуры и более интенсивному окислению жира. Это влияет на качество, но не на безопасность.

Почему иногда пена неприятно пахнет?

На поверхности жидкости концентрируются не только белки, но и летучие соединения, которые выделяются при нагревании. Именно поэтому пена может иметь более резкий запах. Это не признак порчи, а результат концентрации веществ в одном месте.

Когда пену нужно снимать, а когда можно не снимать — нет?

Пену стоит снимать, если вы готовите прозрачный бульон для супа или планируете подать его в качестве самостоятельного блюда. В этих случаях медленный нагрев и регулярное удаление пены позволят получить более чистый результат.

Если же бульон готовится:

для соусов,

для рагу,

для последующего процеживания,

для холодца,

для крем-супов,

то удаление пены не принципиально. После процеживания большая часть свернувшихся частиц все равно удалится.

Важнее пены — температура

Гораздо важнее, чем снятие пены, контроль температуры. При медленном нагреве:

белки сворачиваются постепенно,

бульон остается прозрачным,

меньше образуется взвеси,

вкус получается более чистым.

При бурном кипении:

жидкость мутнеет,

жир эмульгируется,

структура становится более тяжелой.

Поэтому главный секрет качественного бульона — не столько в ловле пены, сколько в поддержании слабого томления вместо активного кипения.

Есть ли смысл промывать мясо перед варкой?

Иногда рекомендуют «смыть кровь» перед приготовлением, чтобы уменьшить количество пены. На практике это мало влияет на конечный результат. Основная масса белков, образующих пену, находится внутри тканей и все равно свернется при нагревании. Однако промывать покупное мясо все же стоит, но только с другой целью — чтобы удалить с поверхности пыль, осколки костей, сгустки крови или слизь, появившуюся при хранении.

