Не просто пельмени: как превратить привычное блюдо в праздник

Классические пельмени хороши, но иногда хочется чего-то другого. Чтобы не просто отварил и съел, а чтобы блюдо само по себе было событием. И тут на помощь приходят пельмени по-узбекски. По сути — те же пельмени, но вместо кастрюли с водой они томятся в густой овощной подливе. Получается сочно, ароматно, с характером.

Тесто — обычное, но на кипятке. Так оно становится мягче и не дубеет при тушении. Яйцо, соль, масло, завариваете горячей водой, всыпаете муку. Месите, пока не перестанет липнуть. Даете полежать полчаса под пленкой, отмечает канал «Карамелька».

Начинка — фарш, соль, перец. Можно добавить обжаренный лук, чтобы вкус был мягче. Лепите пельмени, лучше покрупнее. Мелкие в подливе могут развалиться.

Подлива — это самое интересное. Лук, морковь, сладкий перец — все нарезать и обжарить до мягкости. Добавить томатную пасту, воду, специи. Я еще кладу зиру и копченую паприку — дает тот самый восточный дух. Пусть покипит минуту.

Дальше собираем. Пельмени выкладываем в сотейник или сковороду с высокими бортами, заливаем подливой, накрываем крышкой и тушим на маленьком огне 15–20 минут.

Перед подачей можно украсить зеленью. Можно сметану, но подлива и так густая, наваристая.