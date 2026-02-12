Как за минуту отличить настоящую сметану от подделки

Выбор качественной сметаны — залог вкусных и безопасных блинов на Масленицу. Заведующий кафедрой ХимБиоТех Московского Политеха, доктор сельскохозяйственных наук Нина Мясищева в беседе с Life.ru раскрыла простые правила, которые помогут за минуту отличить натуральный продукт от фальсификата.

Во-первых, нужно обратить внимание на этикетку. На упаковке должно быть чётко указано «Сметана», а не «сметанный продукт», «сметанка» или «сметанная».

На упаковке должно быть чётко указано «Сметана»: надписи «сметанный продукт», «сметанка» или «сметанная» говорят о том, что это замена. Настоящая сметана не может храниться месяцами. Срок её годности обычно составляет от 5 до 14 суток при температуре от +2 °C до +6 °C.

«Маркировка сметаны в системе «Честный ЗНАК» обязательна для производителей, импортёров и розницы», — добавила эксперт.

Во-вторых, потребитель должен оценить внешний вид продукта. Упаковка должна быть герметичной, без повреждений, вздутий и подтёков. Натуральная сметана — это однородная, густая (или слегка вязкая для маложирной) масса с глянцевой поверхностью. В продукте не должно быть комочков, крупинок, отделившейся сыворотки кислого и прогорклого запаха.

Также качество продукта можно проверить дома. Например, применить тест с горячей водой. Для этого чайную ложку сметаны размешайте в стакане горячей воды. Натуральный продукт растворится равномерно, а фальсификат с крахмалом или загустителями может свернуться комочками.

Также для проверки можно использовать йод. Капните его на продукт и если цвет станет синим, то в составе есть крахмал, которого в настоящей сметане быть не должно.