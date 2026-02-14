Эксперт раскрыл секрет приготовления идеальных блинов

Идеальный блин — это результат тонкой настройки рецепта и соблюдения нескольких ключевых правил. Владелец сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров поделился с NEWS.ru профессиональными секретами приготовления лакомства.

Главная ошибка домашних кулинаров — частое переворачивание блинов на сковороде. Гончаров предупреждает: каждое лишнее движение делает блин сухим. Лучший вариант — перевернуть изделие всего один раз.

Время взбивания тоже имеет значение: даже несколько секунд влияют на структуру теста. Если взбивать на 15–30 секунд дольше необходимого, блин получится резиновым и слипшимся. Недовзбитое тесто, напротив, окажется рыхлым — такой блин порвётся при первой же попытке его перевернуть.

Избыток яиц делает блины слишком плотными, недостаток муки — хрупкими и ломкими. Залог успеха — аккуратное дозирование и проверенная рецептура.

После замешивания тесту нужно дать настояться 15–20 минут. Печь лучше при высокой температуре, но здесь важен баланс: чем сильнее нагрев, тем сложнее аккуратно перевернуть блин.