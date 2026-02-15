Ученые раскрыли секреты самых вкусных блинов

Впереди Масленичная неделя, и, вне всякого сомнения, самым популярным блюдом в ближайшие дни будут блины. Какие виды блинов можно испечь и какие добавки сделают их особенно вкусными и полезными, и можно ли печь их впрок, "Российской газете" рассказала заместитель директора НИИ хлебной промышленности, руководитель направления заквасочных культур и микробиологических исследований Олеся Савкина.

"Рецептов для выпечки блинов множество. Тонкие кружевные блинчики, сытные и толстые дрожжевые, заварные, с припеком (когда небольшое количество начинки распределяют по сковороде и заливают тестом), на кефире, на сыворотке, на воде и молоке - вариантов масса", - поясняет Олеся Савкина.

Чем полезны блины?

Блины - это источник не только углеводов, но и белка и незаменимых аминокислот, особенно те, что приготовлены с использованием молочных продуктов и яиц.

В состав блинов входят:

витамины группы В - играют важную роль в регуляции метаболизма;

витамин Е - мощный жирорастворимый антиоксидант, критически важный для защиты клеточных мембран, белков и ДНК от окислительного стресса;

важные минеральные вещества - калий, натрий, магний, железо и фосфор.

"С гастрономической точки зрения блин - это не только самостоятельное полноценное и сытное блюдо, но и прекрасная "матрица" для любого продукта. Правильное сочетание теста и начинки делает блюдо полноценным источником не только энергии, но и необходимых полезных веществ", - объясняет ученый.

Примеры самых удачных начинок

Красная рыба + блин. Витамин D из рыбы необходим для усвоения кальция, который есть в муке и молоке.

Творог + зелень. Витамин K из укропа и петрушки помогает закрепить кальций в костях, а творог содержит легкоусвояемые белки (казеин), кальций и фосфор.

Яйцо + шпинат - получаем блюдо, богатое идеальным белком, витаминами (A, D, E, B12, C, K, фолиевой кислотой), холином, селеном, железом, клетчаткой и жирными кислотами.

Грибы, капуста и яйцо также дают полноценный набор нутриентов.

"Для тех, кто не придерживается строгой церковной традиции, по которой в Сырную седмицу мясо уже не употребляется, можно также рекомендовать начинки из рубленного мяса в сочетании с зеленью, а также ветчину и сыр. Все это - сытные и питательные варианты с высокой пищевой ценностью", - отмечает Олеся Савкина.

Блины с вареньем - на десерт

Во многих семьях самый популярный вариант - блины со сметаной и вареньем. Но это не самая "гармоничная" еда (избыток жиров и углеводов, минимум полезных нутриентов) - поэтому ее не стоит делать основным блюдом, лучше дополнить полноценный обед в качестве десерта.

"Кроме того, помимо варенья, джемов и сгущенки, если уж дети просят именно сладких блинов, можно готовить более интересные и полезные начинки - яблоко с корицей, банан и шоколад, йогурт и ягоды. Чтобы начинка не выпадала из блина, можно использовать разные способы сворачивания: "конвертиком", "трубочкой", "мешочком".

Марафоны и соревнования - плохая идея

"Как и для любого продукта - в поедании блинов важна мера. Не стоит даже в Масленицу устраивать марафоны по поеданию блинов. Переедание блинов, особенно с калорийными и "тяжелыми" начинками, может перегрузить поджелудочную железу и желудочно-кишечный тракт. Поэтому стандартный совет диетологов - не более 2-3 блинов с начинкой в день вместо основного приема пищи, либо один сладкий блин к чаю вместо десерта", - напоминает Олеся Савкина.

Что лучше: печь самим или покупать?

Конечно, сегодня есть готовые решения для тех, у кого нет времени готовить блины. Покупные блины с начинкой - это удобный продукт. Пищевая ценность зависит от состава.

"Есть блины на любой вкус. Однако некоторые изделия могут содержать большое количество соли, сахара и жира для усиления вкуса, а иногда и консерванты. Поэтому перед покупкой важно оценить состав: чем он проще, тем лучше. Чтобы не нарваться на негодный продукт, проверяйте срок годности, целостность упаковки и условия хранения. Так, если блины хранятся в морозилке, на них не должно быть признаков размораживания", - отмечает эксперт.

Она объясняет: сами по себе блины - продукт с низкой влажностью и высокой температурой обработки, испеченные дома с соблюдением элементарных гигиенических норм - они относительно стабильны.

"Но как только блин смазывают маслом или внутрь заворачивают мясо, творог, икру или грибы, продукт становится идеальной средой для размножения микроорганизмов. Особенно опасны золотистый стафилококк и кишечная палочка, если нарушена температура хранения", - отмечает Савкина.

Как правильно хранить готовые блины дома?