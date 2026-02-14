Выяснено, где в мире самые дешевые блины

Самые дешевые блины за границей – в Эфиопии, а самые дорогие – в Южной Корее. К такому выводу пришли аналитики из Strategy Partners – исследование оказалось в распоряжении РБК.

Перед Масленицей эксперты решили посчитать, во сколько туристу обойдется один блин в разных странах. Взяли обычный набор продуктов – молоко, яйца, муку, сахар, масло и соль – и сравнили цены. Всего посмотрели 12 стран.

Самой бюджетной оказалась Эфиопия – там один блин выходит всего примерно в 4,8 руб. Чуть дороже блины в Египте – около 5 руб. Далее идут Узбекистан, Индия и Таджикистан – там блин стоит в районе 5–6 руб.

А вот если захочется блинчиков подороже – добро пожаловать в Южную Корею. Там один блин тянет аж на 18 руб. Далее в антирейтинге – Армения, Китай, Молдавия и Азербайджан.Россия оказалась примерно посередине списка, а Беларусь – чуть ниже.

Как пояснил руководитель проектов Strategy Partners Роман Самойлов, в развитых странах выше зарплаты, дороже логистика и энергоресуры – все это закладывается в цену продуктов. Поэтому в той же Южной Корее блины выходят дорогими.

В более бедных странах продукты стоят дешевле, но есть нюанс: еда там «съедает» куда большую часть доходов. То есть формально блин дешевый, но по отношению к зарплате – не такой уж доступный.

Плюс влияет государство: в России, Беларуси и Узбекистане цены на базовые продукты часто регулируются, поэтому они более стабильные. Ну и, конечно, играет роль сельское хозяйство – где хорошо развито производство молока и зерна, там и блины выходят дешевле.

В итоге обычный блин, как ни странно, стал своего рода индикатором уровня жизни: сколько он стоит – столько и говорит об экономике страны.