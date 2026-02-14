Шеф-повар назвал «самую интересную» начинку для блинов

Соль оттеняет жирность мучного изделия.

Согласно церковным традициям, от мясных блюд в масленичную неделю следует отказаться, отметил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» историк кулинарии Антон Прокофьев.

«Масленица в церковном календаре называется как "Неделя мясопустная". Это заговенье на Великий пост. Всегда последняя неделя перед постом без мяса во всех христианских традициях. Слово "Карневале" расшифровывается как "Прощай, мясо". Соответственно, если мы говорим про Масленицу, то получается, что от мяса мы всё-таки можем и избавиться. Хотя, опять же, на усмотрение каждого. Самый интересный пейринг для блинов — это солёная и копчёная рыба. Жирность блина прекрасно оттеняется солью, которая в рыбе солёной. Или рыба холодного копчения всё равно заранее засаливается перед копчением».

Ранее власти Москвы рассказали о мероприятиях по случаю Масленицы. В разных районах города открыты около 30 локаций, которые объединены одноимённым фестивалем. Мероприятие продлится до 22 февраля.

Посетителей ждут угощения, музыкальные выступления, спектакли и спортивные состязания. Для детей проведут более 1,5 тыс. занятий, их научат готовить блины, украшать посуду и мастерить глиняные игрушки, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Афиша и адреса всех площадок опубликованы в туристическом сервисе Russpass.