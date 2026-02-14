Празднование столь любимого россиянами праздника Масленицы начинается 16 февраля. «Вечерняя Москва» выяснила, во сколько в этом году обойдутся блины и какие правила надо соблюдать, чтобы их вкус не разочаровал. Есть секреты приготовления у этого блюда.

Масленая неделя в этом году продлится до 22 февраля. А уже на следующий день, 23 февраля, у православных христиан начнется Великий пост. Согласно традиции, Масленая неделя — время вкусных блинов с самыми разными видами начинок. Сегодня, по данным Росстата, чтобы приготовить блины с вареньем или медом на семью из четырех человек, придется потратить около 406 рублей. Самыми дорогими при этом в блинной корзине оказались молоко и сладкая начинка — 93 и 215/275 рублей соответственно. Связано это, по словам экономиста Александра Цапликова, с тем, что сейчас сезонно дорожают ягоды, фрукты, а молочная продукция стабильно повышается в цене из-за удорожания сырья и технологий производства.

«Десяток яиц обойдется покупателям в среднем в 95 рублей, упаковка дрожжей в 20 рублей, мука в 73 рубля за килограммовую пачку. Остальных же ингредиентов требуется немного — суммарные траты на них составят не более 60 рублей», — отметил он.

Если хотите сэкономить на составляющих рецепт продуктах, то лучше приобрести их заранее, потому что крупные торговые сети, зная о приближающемся закономерном в период Масленицы спросе, повышают их стоимость на 2–3 процента. При этом сахар выгоднее брать развесной — так он обойдется дешевле, чем пачка с определенной граммовкой.

Секретами приготовления вкусных блинов с корреспондентом «Вечерней Москвой» поделилась шеф-повар, кондитер Ирина Андреева. По ее словам, многие хозяйки делают довольно распространенную ошибку, добавляя в тесто для блинов немыслимое количество яиц. При этом оптимальное их количество составляет не более трех штук. При соблюдении этого простого условия блины не будут «резиновыми».

«Также важно сделать тесто жидким — блинчики получатся гораздо тоньше, рекомендует она. — Еще один секрет многих поваров: обязательно перед приготовлением блюда смажьте сковороду жиром. Даже если у вас сковорода с антипригарным покрытием».

Кроме того, Ирина Андреева посоветовала хозяйкам отказаться от добавления в тесто соды: во-первых, пользы от этого ингредиента практически никакой нет, а во-вторых, если нечаянно ее добавить чуть больше положенного, то блины приобретут неприятный «мыльный» привкус.

Если хочется разнообразить блинную «рутину», то можно попробовать приготовить модные нынче блины с матчей (японский зеленый чай, перетертый в мелкую пудру. — «ВМ»). Для приготовления понадобятся: пшеничная мука (180 г), матча (25 г), молоко (950 мл), куриное яйцо (3 штуки), сахар (60 г), соль (2 г), растительное масло (20 мл), малиновый соус (50 мл), сметана (50 г), сгущенное молоко (50 г).

«В миске необходимо смешать муку, порошок зеленого чая, сахар и соль. Отдельно перемешиваем молоко и яйца. Полученную массу надо взбить венчиком. Получившиеся смеси аккуратно перемешиваем, разбивая комочки. Затем вводим 5 мл растительного масла и вновь перемешиваем. Тесто для получения однородной консистенции процедите через сито. Блины нужно жарить на разогретой сковороде среднего размера, предварительно смазанной маслом. По необходимости такие блинчики можно украсить черникой или клубникой», — поделилась рецептом Ирина Андреева.

Блины традиционно являются одним из любимых лакомств россиян. В них содержится большое количество белка и полезных углеводов. Кроме того, блины — это источник энергии, содержащий кальций, фосфор, витамины группы В и железо, необходимые для поддержания тонуса мышц. Однако врачи настоятельно рекомендуют соблюдать меру. Блины — все-таки жирный продукт, констатирует нутрициолог Александра Хохлова.

«Допустимая порция для здорового человека — это два-четыре блина или примерно 100–250 граммов в сутки, без начинки. Если мы говорим о блинах с начинкой, например с мясной или с вареньем, то тогда порция значительно сокращается», — добавляет эксперт.

Традиционно и без излишеств

Сахар (1 кг): 58 рублей;

58 рублей; Мед цветочный (350 г): 275 рублей;

275 рублей; Яйца (10 шт.): 95 рублей;

95 рублей; Дрожжи (1 упаковка): 20 рублей;

20 рублей; Мука (1 кг): 73 рубля;

73 рубля; Молоко (930 мл): 93 рубля.

Настоящим трендом Масленицы-2026 станут леопардовые блины. Шеф-повар Борис Копылов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал еще топ-5 необычных рецептов блинов, которые помогут удивить гостей.