Шеф-повар поделился рецептом традиционных русских блинов на Масленицу

Они готовятся на опаре с дрожжами.

Перед подачей блюдо поливают топлёным маслом, в качестве начинки используют сметану и рыбу.

Также можно положить сыр, зелень и чеснок, рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» историк кулинарии Антон Прокофьев.

«Масленичная русская классика — дрожжевой блин на опаре, который перед тем, как его собрать и съесть, поливается топлёным маслом, смазывается сметаной, потом на него укладывается рыба. И после этого блин заворачивается. Также очень неплохо, хотя и гораздо более скучно, могут играть всякие рассольные сыры с чесноком, зеленью».

Ранее Прокофьев назвал копчёную рыбу «самой интересной» начинкой для блинов. Соль оттеняет жирность мучного изделия. При этом, согласно церковным традициям, от мясных блюд в масленичную неделю следует отказаться.