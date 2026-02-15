Эксперты рассказали, от каких блинов не потолстеешь в Масленицу

Масленичной называют неделю перед началом Великого поста. В эти дни традиционно готовят пироги, рыбные блюда и блины. Последние принято обильно смазывать маслом, употреблять со сметаной, медом, сгущенкой. Среди начинок популярны творог, икра и семга. «Парламентская газета» узнала, сколько и каких блинов можно есть всю неделю, чтобы сохранить талию.

Хорошего в меру

Традиционные блины — это среднекалорийный продукт, считают эксперты. «На 100 граммов готовых блинов приходится всего 220-240 ккал, а один блин диаметром 20 сантиметров обычно дает порядка 90-120 ккал», — рассказала «Парламентской газете» нутрициолог с медицинским образованием, автор проекта «Формула здоровья» и программ по оздоровлению и продлению молодости Юлия Орлова.

Важнее калорий плотность питания: в блинах в основном углеводы и жиры, а белка и клетчатки мало, поэтому они насыщают ненадолго, пояснила нутрициолог. Зная это, тем, кто следит за фигурой, будет нетрудно соблюсти баланс между следованием традициям и сохранением формы.

«Я похудела на 15 кг и удерживаю идеальный вес, при этом не отказываю себе во вкусной еде. Можно есть блины и при этом оставаться в форме, если чувствовать меру и следить за составом пищи. Это особенно важно во время Масленицы, потому что семейные традиции для меня всегда важнее ограничений в питании», — поделилась своим опытом блогер и модель, победительница конкурсов красоты Анна Ковенкова.

К тому же талия не исчезнет от одного-двух блинов, считают эксперты. «Легко набрать лишние калории и увеличить углеводную нагрузку, если есть большими порциями, добавляя сладкие топпинги. Так аппетит будет только разгоняться. Для здорового взрослого человека без нарушений углеводного обмена разумная порция обычно один-два блина за один прием пищи. В идеале ограничиться одной такой порцией в день», — предупредила Юлия Орлова.

С этой рекомендацией согласна и Анна Ковенкова. »Пара блинчиков с икрой на Масленицу не испортит фигуру. На набор веса влияет системное переедание без движения. Если вы в течение года питаетесь разумно и регулярно двигаетесь, одна масленичная неделя не станет проблемой», — уверена модель.

Однако соблюдать осторожность все же не будет лишним. Даже при хорошем обмене веществ и высокой двигательной активности переедание даст о себе знать лишними килограммами, предостерегает Юлия Орлова. «Блины как раз из тех продуктов, с которыми легко переесть, — они дарят сытость на короткое время. Если есть блины на завтрак, обед и ужин, есть риск сильно «просесть» по белкам и клетчатке, а это необходимые нутриенты для мышц и микробиома. Тут уже будет страдать не только талия, но и весь организм в целом. Питание должно быть сбалансировано», — напомнила она.

Отставить вредное!

Второй способ не потолстеть за Масленицу приготовить блины самостоятельно. В традиционный рецепт можно внести небольшие изменения, чтобы блины получились не только вкусными, но и полезными.

«Более полезны блины с добавлением цельнозерновой муки и минимумом сахара и масла. Имеет значение и то, с чем их есть. Блины с творогом или йогуртом и ягодами (белком и клетчаткой) предпочтительнее блинов с вареньем или сгущенкой», — порекомендовала Юлия Орлова.

Такие блины положительно оценит весь организм, и они не осядут на талии. «Самые безопасные для фигуры блины — из цельнозерновой, гречневой или овсяной муки. Они дают чувство сытости и при этом не повышают уровень сахара в крови», — добавила Анна Ковенкова.

Увеличить пользу блюда без потери вкуса можно, сделав несколько простых замен, считает Юлия Орлова. «Обычную пшеничную муку частично или полностью заменить на гречневую, цельнозерновую, амарантовую или рисовую. Убрать сахар из рецепта или уменьшить до минимума — если есть начинка, вкус блюда не пострадает. Молоко развести водой в пропорции один к двум или заменить на кисломолочные кефир или ряженку», — посоветовала нутрициолог.

Важно также соблюдать простые правила и в процессе приготовления. «Выпекать на хорошо разогретой сковороде с минимальным количеством масла. Не промазывать каждый блин сливочным маслом и тем более не посыпать сахаром. Приготовление начинки тоже требует осознанного подхода — белковая или овощная сделает блюдо не десертом с лишними калориями, а полноценным элементом сбалансированного питания», — посоветовала Юлия Орлова.

Простые советы

Можно есть блины так, чтобы масленичная неделя не свела на нет прежние усилия по поддержанию веса. Вот простые правила.

Ешьте блины с белком: творог без сахара, греческий йогурт или немного нежирной сметаны, яйца, слабосоленая рыба, мясные или овощные начинки. Белок сглаживает резкие скачки сахара и дольше держит сытость.

Добавляйте клетчатку: ягоды, фрукты, тушеные овощи.

Сократите такие добавки, как варенье, джемы и сгущенка. Это резкая углеводная нагрузка и частый путь к перееданию.

В мясной начинке используйте нежирные сорта мяса, чтобы не перегружать пищеварение.

Вкусный и полезный рецепт

Специально для читателей «Парламентской газеты» Анна Ковенкова раскрыла свой секретный рецепт блинчиков: «Нежно, сытно, и никакого чувства вины. Кстати, на этих блинчиках я похудела на 15 кг!»

Ингредиенты на 6-8 тонких блинчиков

Яйца — 2 шт. Молоко (обычное / растительное) — 150 мл Овсяная мука — 60-70 г Щепотка соли Подсластитель по вкусу (эритрит / сироп / мед — по желанию) Разрыхлитель — ½ ч. л. Кокосовое масло — для смазывания сковороды (совсем чуть-чуть) Творожно-кокосовый крем Творог 5% — 150 г Кокосовые сливки или густое кокосовое молоко — 2-3 ст. л. Подсластитель по вкусу Ваниль — по желанию Кокосовая стружка — 1 ч. л. (по желанию, для текстуры)

Как готовим:

Яйца + молоко взбиваем вилкой или венчиком, без фанатизма. Пена нам не нужна — достаточно однородной стабильной массы.

Добавляем овсяную муку, соль, подсластитель и разрыхлитель.

Перемешиваем до гладкости. Тесто должно быть как жидкая сметана. Если густо — добавь 1-2 ст. л. молока. Если жидко — буквально ложку муки.

Даем тесту отдохнуть 5-7 минут. Овсянка «раскрывается», блины потом не рвутся.

Разогреваем антипригарную сковороду и добавляем чуточку масла. Я обычно для этого беру чистую салфетку, слегка касаюсь ею масла и затем протираю маслом поверхность сковороды.

Жарим на среднем огне: налили — покрутили сковороду, ждем пузырьки, аккуратно переворачиваем.

Важное правило: первый блин должен получиться плохо. Проблема не в тебе — это обязательное условие для вкусных блинчиков.

Творог размешай вилкой или лучше пробей блендером до состояния нежного крема без зерна. Если ты кулинарный гений, можешь замешивать крем, пока жарятся блинчики, но я делаю все по очереди, чтобы ничего не пригорело.

Добавь к крему кокосовые сливки, подсластитель и ваниль. Снова пробей массу блендером до однородности. Если хочется более густой крем, используй меньше сливок. Более нежный и жидкий — +1 ложку сливок.

В готовую массу всыпь кокосовую стружку и размешай. Чтобы начинка стала реально похожа на известный кокосовый батончик, поставь ее в холодильник минут на пять. М-м-м-м, райское наслаждение!

Вкусной и полезной Масленицы!