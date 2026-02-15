В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать продукты к Масленице

Для того, чтобы масленичные гулянья прошли без пищевых отравлений, необходимо внимательно выбирать продукты для блинов. Об этом Роспотребнадзор рассказал в своем Telegram-канале.

Так, при покупке муки надо обратить внимание на сорт: высший — самый нежный, однако в муке грубого помола содержится больше полезных веществ. Кроме того, стоит проверить целостность упаковки и условия хранения и отдать предпочтение продукту в бумажном пакете, поскольку он дольше сохраняет свойства продукта.

Что касается молока и сметаны, то нужно всегда читать этикетку: срок годности, условия хранения, состав, данные о качестве и безопасности.

«Сметана должна называться именно "сметана". Под названием "сметанка" нередко продают продукт с растительными жирами», — предупредили специалисты.

Правильный состав сметаны включает в себя следующее: молоко/молочные продукты, сливки и закваска.

При выборе сливочного масла нужно помнить, что в нем должны быть только сливки и цельное молоко, а растительные жиры здесь недопустимы.

Еще один продукт на предстоящий праздник — это яйца. В Роспотребнадзоре посоветовали мыть их под проточной водой и использовать отдельные доски и ножи для разных продуктов.

«Запрещена продажа яиц с истекшим сроком годности, загрязненной скорлупой и дефектами — проверяйте их качество при покупке», — добавили в ведомстве.

Сгущенное молоко должно быть белого цвета, с легким кремовым оттенком, однородное, густое и иметь сливочный вкус. Если оно засахарилось, то срок годности либо подходит к концу, либо уже истек.

Помимо этого, рекомендуется проверять маркировку. Сделать это можно в бесплатном приложении "Честный ЗНАК".