В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать продукты к Масленице
Для того, чтобы масленичные гулянья прошли без пищевых отравлений, необходимо внимательно выбирать продукты для блинов. Об этом Роспотребнадзор рассказал в своем Telegram-канале.
Так, при покупке муки надо обратить внимание на сорт: высший — самый нежный, однако в муке грубого помола содержится больше полезных веществ. Кроме того, стоит проверить целостность упаковки и условия хранения и отдать предпочтение продукту в бумажном пакете, поскольку он дольше сохраняет свойства продукта.
Что касается молока и сметаны, то нужно всегда читать этикетку: срок годности, условия хранения, состав, данные о качестве и безопасности.
«Сметана должна называться именно "сметана". Под названием "сметанка" нередко продают продукт с растительными жирами», — предупредили специалисты.
Правильный состав сметаны включает в себя следующее: молоко/молочные продукты, сливки и закваска.
При выборе сливочного масла нужно помнить, что в нем должны быть только сливки и цельное молоко, а растительные жиры здесь недопустимы.
Еще один продукт на предстоящий праздник — это яйца. В Роспотребнадзоре посоветовали мыть их под проточной водой и использовать отдельные доски и ножи для разных продуктов.
«Запрещена продажа яиц с истекшим сроком годности, загрязненной скорлупой и дефектами — проверяйте их качество при покупке», — добавили в ведомстве.
Сгущенное молоко должно быть белого цвета, с легким кремовым оттенком, однородное, густое и иметь сливочный вкус. Если оно засахарилось, то срок годности либо подходит к концу, либо уже истек.
Помимо этого, рекомендуется проверять маркировку. Сделать это можно в бесплатном приложении "Честный ЗНАК".
«Если данные не совпадают или маркировки нет, приложение предупредит — при необходимости можно отправить обращение в Роспотребнадзор прямо из приложения», — говорится в публикации.