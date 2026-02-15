Три рецепта блинов без вреда для фигуры

В преддверии Масленицы обсуждают не только необычные формы и начинки блинов, но и то, как сделать традиционное блюдо более полезным. О простых рецептах блинов, которые помогут отметить Масленицу вкусно, рассказал «Вечерней Москве» категорийный директор FMCG DRY в сервисе «Самокат» Антон Баранников.

Классические блины — простой и понятный завтрак, который для многих давно стал традицией на Масленицу. Блинная неделя отлично подходит для того, чтобы выйти за рамки привычных сочетаний и попробовать что-то новое.

Хорошая новость в том, что небольшие замены в рецепте позволяют вписать блюдо в обычный рацион, причем без отказа от вкуса и без ощущения того, что вы что-то себе запрещаете.

Чем заменить привычные ингредиенты

Чтобы сделать блины полезнее, не нужно искать редкие продукты или идти в специализированные магазины: все нужные замены легко найти на онлайн-площадках или в обычных супермаркетах.

Привычную пшеничную муку можно заменить на цельнозерновую, овсяную или гречневую: вкус почти не меняется, а блины становятся сытнее. Рисовая подойдет для более легкой текстуры теста.

Вместо молока можно использовать кефир, йогурт или ряженку: тесто выходит мягче и нежнее. В качестве основы подойдет и растительное молоко, например кокосовое. Его удобно использовать и в блинном тесте: вкус получается интереснее. При этом стоит учитывать, что во многие растительные варианты уже добавлен сахар, поэтому в рецепте его можно сократить или вовсе не добавлять.

Используйте кисточку, салфетку или дозатор, чтобы контролировать количество масла, которое вы наливаете на сковороду.

Блины на минеральной воде

Вариант для тех, кто хочет получить вкус, максимально близкий к привычным блинам, но сделать их чуть легче — без молока и яиц. Основа здесь простая:

250 граммов муки;

500 миллилитров минеральной воды;

столовая ложка растительного масла;

столовая ложка сахара;

щепотка соли.

Минеральную воду постепенно вмешиваем в муку венчиком, добавляем соль и сахар, в конце — масло. После дайте тесту постоять 10–15 минут и при необходимости добавьте еще немного минералки — консистенция должна быть чуть жиже сметаны, ближе к кефиру.

Следующий шаг: хорошо разогреваем сковороду и выпекаем тонкие ажурные блины. Они подойдут и для десертов, и для более сытных перекусов, если подавать их с творожным сыром, икрой или слабосоленой рыбой.

Высокобелковые блины

Многие стараются добавлять больше белка в завтрак, чтобы дольше чувствовать сытость. С блинами это тоже легко провернуть: можно добавить протеин прямо в тесто или сделать белковую начинку из привычных продуктов. Для теста подойдет такой набор:

стакан муки;

две мерные ложки протеина;

два яйца;

один–полтора стакана обычного или растительного молока;

столовая ложка растительного или топленого сливочного масла;

щепотка соли;

по желанию — немного ванили или сахара (для баланса вкуса).

Смешайте все ингредиенты и выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде, слегка смазанной маслом.

Увеличить количество белка можно не только с помощью протеинового порошка, но и посредством наполнителей вроде куриной грудки или индейки, вареного яйца или творога. Тем, кто хочет набрать еще больше белка, подойдет творог с повышенным содержанием протеина.

Если хотите сократить калории, замените сметану на греческий йогурт: жиров в нем меньше, а по вкусу разница почти не ощущается, особенно с ягодами.

Овсяный блин

Вариант, если хочется разнообразить привычные блюда из яиц и сделать завтрак чуть меньше по калориям. Для основы понадобятся:

2 яйца;

40 миллилитров молока;

2 столовые ложки овсяных хлопьев;

щепотка соли.

Хлопья можно предварительно измельчить в блендере или использовать как есть. Яйца смешайте с молоком и солью до однородности, вмешайте овсянку и дайте массе постоять пару минут.

Обжаривайте блин на хорошо разогретой сковороде, слегка смазанной маслом, до румяной корочки с двух сторон. Если блин получается плотным, накройте сковороду крышкой и дайте ему дойти на слабом огне: так он пропечется равномерно и останется мягким внутри.

В Масленицу совсем не обязательно кардинально менять рецептуру или пересматривать свои привычки: классические блины и любимые добавки остаются частью праздника. Рассматривайте это как повод попробовать новые сочетания: поэкспериментировать со смесью и начинками или добавить что-то необычное к привычной подаче.

