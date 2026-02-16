Шеф-повар поделился рецептом царских красных блинов

Они готовятся на молоке и опаре с добавлением взбитых сливок и белков.

Так мучное изделие получается «нежным» и «жирненьким».

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал историк кулинарии Антон Прокофьев.

«Один из старых рецептов, ещё из сборника рецептурного Игнатьевой XIX века, — это царские блины красные. Там и опара, и молоко, и взбитые сливки, и взбитые белки, дорого, богато и очень жирненько. Зато вкус невероятно нежный. Такие блины подходят для готовки и сейчас».

Молоко можно заменить ряженкой или кефиром, добавил Прокофьев.